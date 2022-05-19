Риксдаг — однопалатный парламент Швеции — призвал правительство страны принять меры по прекращению поставок энергоносителей из России.

Как передает ТАСС, об этом следует из заявления законодательного органа.

«Необходимо принять меры для обеспечения того, чтобы Швеция по возможности прекратила импорт российских энергоносителей, особенно ископаемых видов топлива, таких как природный газ и нефть», — говорится в в документе.

В нем призывают правительство тщательно изучить импорт, который поступает в страну на сегодняшний день. Затем рекомендуют рассмотреть юридически и практически возможные альтернативы по обеспечению энергоснабжения Швеции.

Кроме того, Риксдаг призывает правительство поспособствовать тому, чтобы Евросоюз разработал нормативную базу для маркировки географического происхождения ископаемой энергии.