Парламент Испании одобрил продление режима повышенной готовности из-за коронавируса

Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании одобрил в четверг запрос правительства страны о продлении режима повышенной готовности до 11 апреля включительно из-за распространения нового коронавируса. Об этом сообщила газета El Pais.

Продление режима поддержал 321 депутат из 350. Заседание проходило в практически пустом зале: более 300 парламентариев голосовали дистанционно. После выступления каждого депутата проводилась дезинфекция трибуны.

Введение режима повышенной готовности на 15 дней было одобрено Советом министров Испании 14 марта. Для его продления требовалось разрешение Конгресса депутатов. Власти Испании приняли такую меру во второй раз в истории страны. В последний раз это происходило в 2010 году во время забастовки авиадиспетчеров.

Введение режима повышенной готовности из-за коронавируса позволило властям ограничить передвижение жителей по всей стране, кроме случаев крайней необходимости. Все кафе, бары, учебные учреждения, парки, спортзалы и другие развлекательные заведения в стране закрыты. Продолжают работать продуктовые магазины, аптеки, больницы. За нарушение ограничительных мер может быть наложен штраф. В МВД сообщали, что с момента введения режима были задержаны свыше 1 тыс. человек.(ТАСС)