Парламент Черногории принял резолюцию с осуждением российской военной агрессии против Украины, пишет Pobjeda. По информации издания, это первое подобное решение на официальном уровне с момента начала войны.

Как отмечается, соответствующий документ поддержали 55 из 77 депутатов, против осуждения российской операции выступили 18 парламентариев, а еще трое воздержались при голосовании. В тексте черногорские политики призывали международное сообщество к политическому и экономическому «сдерживанию России» для остановки боевых действий.

Кроме того, в резолюции выражается полная поддержка европейских санкций против Москвы, а также говорится о готовности Черногории к выполнению ограничительных мер в отношении России на основе «принципа справедливости и необходимости установить мир».