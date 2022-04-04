Папа Римский Франциск подтвердил, что готов приехать в Украину.

Об этом пишет католическая газета Avvenire.

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил понтифика в Украину еще 23 марта. В комментарии газете Папа Римский отметил, что не знает, возможен ли этот визит.

«Меня спросили, состоится ли поездка в Украину, я сказал, что она на столе. Но я не знаю, удастся ли это сделать, удобно ли это, к лучшему ли это и должен ли я это сделать. Все это в воздухе. Потом какое-то время я думал о встрече с Патриархом Кириллом, и мы работаем, есть мысль, что она может состояться на Ближнем Востоке», — сказал он.