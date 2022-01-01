Папа Римский Франциск сравнил причинение боли женщине с оскорблением Бога. Об этом он заявил во время проповеди 1 января, передает TACC.
Понтифик отметил, что женщины стоят на защите мира, а матери – дают жизнь. В связи с этим он призвал всех к заботе о них.
«Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — сказал Франциск.
1 января Папа Римский возглавил службу в соборе Святого Петра в связи с чествованием Богоматери и Днем всемирных молитв о мире.
В конце прошлого года Франциск призвал человечество к диалогу для разрешения конфликтов в мире (aif.ru)