Папа Римский Франциск сравнил причинение боли женщине с оскорблением Бога. Об этом он заявил во время проповеди 1 января, передает TACC.

Понтифик отметил, что женщины стоят на защите мира, а матери – дают жизнь. В связи с этим он призвал всех к заботе о них.

«Как много насилия в отношении женщин! Довольно! Причинять боль женщине — значит оскорблять Бога», — сказал Франциск.

Ранее религиозный деятель уже критиковал домашнее насилие над женщинами. По его словам, эта проблема является дьявольской.

1 января Папа Римский возглавил службу в соборе Святого Петра в связи с чествованием Богоматери и Днем всемирных молитв о мире.

В конце прошлого года Франциск призвал человечество к диалогу для разрешения конфликтов в мире (aif.ru)