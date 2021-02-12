Пандемия закрыла много дверей – психиатр о росте суицидов в стране

В стране выросло число суицидов, о чем свидетельствуют данные статистики. В прошлом году в Азербайджане было совершено 597 самоубийств, что на 32 случая больше, чем в 2019 году. При этом увеличилось число суицидов среди подростков. Всего в 2020 году было зарегистрировано 37 таких фактов, что на 17 больше, чем в предыдущем.

О том, с чем связан рост суицидов, и какие меры необходимо предпринять для их предотвращения # рассказал психиатр Эльдар Хагверди.

–Увеличение случаев самоубийств не может не вызывать тревогу…

–В первую очередь хочу отметить, что Азербайджан –страна с низким уровнем суицидов. Рост самоубийств наблюдается, но несущественный, и надо смотреть статистику не за один год, а в динамике за несколько лет. Важно учитывать и то, что суициды стали чаще выявляться, что также отразилось на статистике. Сейчас скрыть суицид гораздо сложнее, хотя в случае с незавершенными суицидами человек нередко говорит, что не собирался сводить счеты с жизнью, это был несчастный случай.

–Прошлый год был непростым для страны. Связан ли рост суицидов с затянувшимся на много месяцев карантином и экономическими сложностями, с которыми столкнулись многие граждане?

–Определенную роль эти факторы, конечно, сыграли. Пандемия и связанные с ней карантинные меры негативно сказались на многих странах, и об этом в частности свидетельствует увеличение в них числа самоубийств. Известно, что от суицида человека часто удерживает крепкая семья, наличие детей, религиозные взгляды, а также стабильная работа с хорошей зарплатой. Люди, имеющие планы на будущее, также имеют меньше склонности к суицидам.

Но пандемия закрыла много дверей: ударила по доходам и планам. Праздники перестали быть похожими на праздники, а будни на будни. Из-за необходимости находиться в четырех стенах и дефицита живого общения, были те, кто впали в полное отчаянье. Стало больше бытовых конфликтов, а значит и реакции на них, в том числе суицидальные. В нашей стране в прошлом году еще была и война, люди теряли родных и близких, и это сказалось на их душевном состоянии. Было и несколько случаев суицида среди военнослужащих, участвовавших в боевых действиях. Так что речь идет о совокупности факторов.

–Военнослужащие, принимавшие участие в войне, входят в группу риска?

–У них высокий риск не только суицидов, но и различных проблем. Потому курс психотерапии таким людям просто необходим. Психике сложно справиться с теми ужасами, которые происходят на войне, даже если внешне это никак не проявляется. Некоторые годами живут со своими психологическими травмами. В нашей стране с военнослужащими, участвовавшими в боях за освобождение наших земель, ведется вся необходимая психологическая работа, они получают нужную им поддержку.

–Кто еще входит в группу риска?

–Список может быть довольно обширен, но в первую очередь это люди с психическими заболеваниями, с тяжелыми соматическими заболеваниями. Мужчины чаще совершают завершенные суициды, женщины чаще совершают суициды, но среди них больше незавершенных суицидов. В принципе, любой человек, находящийся в состоянии отчаяния, в группе риска.

–С чем связано увеличение числа суицидов среди подростков?

–Есть несколько возрастных пиков, когда риск суицида возрастает, и один из них – это подростковый период. Подростки все воспринимают крайне остро- проблемы с родителями, в школе, неудачи в любви. На них не может не сказаться то, что семья как структура сейчас переживает кризис. К семье в Азербайджане по-прежнему зачастую предъявляются патриархальные требования, но они уже не актуальны. Например, некоторые родители в нашей стране считают, что они могут решать за своего ребенка, на ком жениться, за кого и когда выходить замуж. Суицид подростка может быть, в частности, протестом против раннего брака, против непонимания со стороны родных. Время изменилось, идеология меняется и то, что когда-то считалось нормой, сейчас может ею не являться. Патриархальная семья себя изжила, уступив место толерантности и гендерному равноправию.

–Как вы относитесь к мнению, что на рост суицидов может влиять распространение информации, касающейся самоубийств?

–На статистику суицидов это повлиять никак не может. Это может оказать определенное влияние на способ самоубийства. Например, человек думает о том, чтобы наложить на себя руки, он твердо решил покончить собой, но не знает как. В этот момент ему попадается на глаза информация о том, что кто-то, например, спрыгнул с моста, и он решает сделать то же самое.

Освещать проблему суицидов, безусловно, надо, это помогает обратить на нее внимание и более эффективно с ней бороться. В нашей стране данная проблема не пущена на самотек, случаи анализируются, исследуются и проводятся соответствующие мероприятия, направленные на профилактику суицидов.

–Что конкретно необходимо предпринять для предотвращения роста самоубийств?

–В психиатрической сфере важно уделять повышенное внимание профилактике, диагностике и лечению психических заболеваний. Что касается экономической неустроенности, то это вопрос более сложный. Нужно, чтобы лучше работали социальные сервисы.