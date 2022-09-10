В мастерской-студии заслуженного художника Азербайджана Ирины Эльдаровой в Доме художников в Баку состоялся День открытых дверей.

Заглянуть в святая святых — пространство, где творит художник, где создается волшебство и магия — редкий шанс для всех, кому интересен бомонд и его закулисье.

Ирина Эльдарова признается корреспонденту #, что готова принимать гостей чаще, если бы не процесс уборки, необходимый для подобных акций.

День открытых дверей прошел в рамках крупного международного арт проекта «О», посвященному гендерному равенству.

Гостям была предоставлена уникальная возможность увидеть творческий процесс, обширную коллекцию произведений известного художника, насладиться общением с автором работ.

В мастерской побывали представители различных международных организаций, дипкорпусов, деятели культуры и бизнесмены.

Представитель посольства Латвии в Азербайджане Вия Буша отметила, что дипмиссия в сотрудничестве с представительством ООН и посольством Норвегии в Турции организует Международный проект современного искусства «О» на тему гендерного равенства как продолжение проекта «Девичья башня. Быть женщиной».

«Организация проекта приурочена также к принятой в этом году резолюции ООН о женщинах, мире и безопасности, в которой подчеркивается роль женщин в обеспечении устойчивого будущего. Проект соберет вместе международных участников из различных областей современной культуры, чтобы дать им возможность поделиться своим опытом в области гендерного равенства, а также поразмышлять о пандемии и постконфликтных ситуациях, влияющих на жизнь женщин. В рамках проекта ранее были представлены работы известного фотографа Резы Дегати», — сказала Вия Буша.

Она также подчеркнула высокий уровень творческого мастерства Ирины Эльдаровой.

Куратор проекта, заслуженный художник Сабина Шихлинская отметила важность реализации проекта для дальнейшего налаживания мостов культуры между странами.

«Концепция выставки в мастерской посвящена Женщинам — их жизни, роли в обществе, радостях и проблемах. В азербайджанском языке личные местоимения ОН и ОНА не имеют различия, как в написании, так и в произношении, и представляются как «О». Только в контексте становится ясно, какой пол имеется в виду. И это очень символично, так как суть темы гендерного равенства основана на гендерном единстве», — сказала Шихлинская.

Сама Ирина Эльдарова также подчеркнула важность участия в данном проекте, так как донесение до общественности важности роли женщины в обществе и установления гендерного равенства — это тема, которая стоит на повестке дня ао всем мире.

В центре экспозиции — картина из серии «Я тоже хочу» с изображением королевы Елизаветы II.



Художник написала ее два года назад, а когда готовилась экспозиция, стало известно о том, что королева покинула этот мир. В память о великой правительнице у картины поставили вазу с красивыми цветами.

Определенную часть своей жизни Ирина Эльдарова, супруга известного азербайджанского художника и общественного деятеля Муслима Эльдарова прожила в Лондоне.

Признается, что лично королеву никогда не видела, но посвятила ей множество работ:

«Я очень люблю центральную часть Лондона, и дорогу, которая ведет от Букингемского дворца. Прогуливаясь там, я всегда обращала внимание, приспущен флаг или проднят, чтобы знать, дома королева, или нет. Очень жаль, что такая великая женщина покинула этот мир», — говорит И.Эльдарова.

В конце ноября художник порадует своих поклонников новой выставкой, которая пройдет в кафе Room.