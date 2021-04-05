Пандемия оставила регионы в аутсайдерах банковского кредитования

Текущий год отметился ощутимым спадом в сегменте кредитования экономики по линии частных банков. Показатель сократился аж на 10%. При этом, по сложившейся уже традиции, львиная доля кредитов приходится на столицу, тогда как регионы остаются в самом хвосте этого рейтинга.

По состоянию на 1 марта на долю частных банков пришлось 11 442,6 млн. манатов, или 78,3% кредитных вложений, и это на 10,1% меньше, чем годом ранее, сообщил Центробанк. Кстати, совершенно иначе обстоит ситуация в сегменте государственных кредитно-финансовых организаций – их кредитный портфель на отчетную дату составил 2 803,5 млн. манатов — на 9,3% больше, чем год назад. За отчетный период удельный вес государственных банков в кредитных вложениях даже вырос с 16,3% до 18,3%.

По мнению аналитиков местного кредитно-финансового рынка, спад в показателях кредитования частными банками вызван пандемией и снижением финансовых возможностей граждан. Кроме того, ситуация с просроченными кредитами может всплыть, как только банки начнут обращаться в суды. Такой прогноз обоснован в том числе и тем, что подобная тенденция начала прослеживаться в других странах. Ключевую роль тут сыграла пандемия коронавируса, а точнее, приостановка деятельности предприятий, магазинов, объектов общественного питания, отдыха и других структур предпринимательской деятельности. Ожидается, что в основном с проблемными кредитами столкнутся предприниматели, поскольку уже сегодня их состояние в разы хуже, чем у физических лиц. По некоторым данным, даже неоднократная государственная поддержка не смогла полностью помочь понесшему потери бизнесу.

К этому надо добавить, что сумма просроченных кредитов в Азербайджане на 1 марта текущего года составила 917,5 млн. манатов при совокупном кредитом портфеле в размере 14,246 млрд. манатов. По данным Центрального банка проблемных кредитов стало больше на 1,9% по сравнению с январем и на 2,7% — с началом года. Другой, не менее актуальный момент в разрезе статистики Центробанка – серьезный перевес кредитов в сторону столицы, тогда как регионы практически не охвачены банковским кредитованием.

«По данным Центробанка, из кредитного портфеля в 14 млрд. 246 млн. манатов 11 млрд. 360 млн. манатов приходится на Баку. Если учесть, что Абшеронский экономический район имеет ссудный портфель в размере 489,53 млн. манатов, то очевидно, что только 17% кредитов пришлось на регионы. Из официальной статистики следует, что из каждых 100 манатов кредитов на регионы приходится только 17 манатов. Причем, на Баку приходится 80 манатов из 100 манатов банковских кредитов», — подсчитал депутат Милли Меджлиса, эксперт Вугар Байрамов.

По его словам, одна из основных причин, по которой банки выделяют меньше кредитов в регионах — тяжелые залоговые условия для предпринимателей: «Как правило, чтобы выдать кредит, банки требуют залог, чего нет у большинства местных предпринимателей. В этой связи необходимо усовершенствовать механизмы обеспечения и увеличить объем льготных кредитов для предпринимателей, работающих в регионах страны. Поскольку одним из важных условий усиления инклюзивного и сбалансированного экономического развития является расширение доступа к дешевым кредитам для предпринимателей в регионах», — уверен он.

Доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов выразил в беседе с нами солидарность по поводу слабого кредитования банками реального сектора экономики, особенно в регионах страны, отметив необходимость снижения банковских ставок и расширения доступа отечественных банков к длинным и дешевым деньгам.

«Финансовые организации должны получить больший доступ к так называемым длинным, наиболее дешевым кредитным ресурсам, — сказал профессор. — Конечно же, это актуальная проблема для местных банков. В условиях отсутствия весомой депозитной базы главным источником упомянутых ресурсов должны быть, конечно же, ресурсы Центрального банка. С этой точки зрения, необходимо наращивать денежную эмиссию в стране, смягчать денежно-кредитную политику, но вместе с тем упомянутые меры должны носить целевой характер. Тем более важно постепенно наращивать удельный вес специальных инвестиционных контрактов для финансирования в приоритетном режиме реального сектора национальной экономики».

По свидетельству ученого, отечественные коммерческие банки работают на рынке, используя сверхначисления прибылей, что в целом зачастую неподъемно для бизнеса.