Спецпредставитель КНР Ли Хуэй, которого Пекин направил в Европу для продвижения китайского «мирного плана» по Украине, передал европейским дипломатам жесткое требование – Россия должна сохранить за собой оккупированные украинские территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на дипломатов в европейских странах, участвовавших в переговорах с китайским представителем.

Во время «европейского турне» Ли Хуэй передал европейцами четкий месседж: Европа должна призывать к немедленному прекращению огня в Украине, которое приведет к сохранению Россией контроля над захваченными украинскими территориями. Посетивший Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель китайский дипломат призывал как можно скорее закончить войну в Украине и не допустить ее расширения. Также он подчеркивал, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

Однако, по словам дипломатов, прием Ли Хуэя не был теплым. Европейские чиновники в ответ на требования Китая вновь поставили под сомнение способность Пекина быть честным посредником в любых переговорах по прекращению войны. Они отметили, что Европа поддерживает Вашингтон во мнении, что мира в Украине невозможно достичь без вывода российских войск. Чиновники также передали Ли Хуэю, что европейские правительства обеспокоены связями китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Путиным.

Спецпредставитель КНР Ли Хуэй, которого Пекин направил в Европу для продвижения китайского «мирного плана» по Украине, передал европейским дипломатам жесткое требование – Россия должна сохранить за собой оккупированные украинские территории. Об этом пишет WSJ со ссылкой на дипломатов в европейских странах, участвовавших в переговорах с китайским представителем.

Во время «европейского турне» Ли Хуэй передал европейцами четкий месседж: Европа должна призывать к немедленному прекращению огня в Украине, которое приведет к сохранению Россией контроля над захваченными украинскими территориями. Посетивший Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель китайский дипломат призывал как можно скорее закончить войну в Украине и не допустить ее расширения. Также он подчеркивал, что союзники США в Европе должны отстаивать свою автономию и рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

Однако, по словам дипломатов, прием Ли Хуэя не был теплым. Европейские чиновники в ответ на требования Китая вновь поставили под сомнение способность Пекина быть честным посредником в любых переговорах по прекращению войны. Они отметили, что Европа поддерживает Вашингтон во мнении, что мира в Украине невозможно достичь без вывода российских войск. Чиновники также передали Ли Хуэю, что европейские правительства обеспокоены связями китайского лидера Си Цзиньпина с Владимиром Путиным. (unian.net)