Пандемия не отступает: популярные артисты переносят концерты на следующий год

Пандемия, карантин и масса ограничений наложили серьезный отпечаток на шоу бизнес. Надежды на возобновление концертной деятельности, которую многие артисты возлагали на конец года, не оправдались: туры и выступления звезд, запланированные еще год назад, так и остались нереализованными.

Как сообщает #, Народный артист Азербайджана EMIN сообщил своим поклонникам о переносе концертов в рамках мирового тура EMIN LIVE World Tour на апрель и июль. Так, в апреле певец намерен отправиться в Казахстан, где его уже заждались многочисленные поклонники, а в июле продолжит выступления по городам России.

В связи с пандемией EMINу пришлось отменить свой традиционный сольный концерт в Баку, который он обычно проводит во Дворце Гейдара Алиева.

Что касается фестиваля «ЖАРА», который также был отменен из-за пандемии, то к этому событию певец на правах одного из организаторов планирует вернуться 26 июня в Германии, Дюссельдорфе.

А 28 июля «ЖАРА» возвращается в Баку, в Sea Breeze Resort. Фестиваль отметит свой пятилетний юбилей и расписан до 1 августа. Билеты, к слову, уже в продаже.

На днях организатор гастролей популярного дуэта Rauf & Faik в Баку Заур Алиев объявил на своей странице в Facebook о том, что концерт в Баку перенесен на 25 ноября 2021 года, подчеркнув, что билеты остаются действительными на новую дату. Концерт, как и было запланировано, состоится в Elektra Events Hall.

Шоу Кристины Орбакайте в концертном зале Центра Гейдара Алиева перенесли на 16 апреля.

Определилась с новой датой концерта и Народная артистка Азербайджана Бриллиант Дадашева. Концерт звезды состоится 15 мая во Дворце имени Гейдара Алиева.

Народная артистка Роя переносила свой сольный концерт в Бакинском Конгресс Центре также несколько раз, и теперь забронировала себе праздничные дни — 7, 8 и 9 марта. Приобретенные ранее билеты на концерт под названием NAZLI действительны на новые даты.

Турецкие рокеры из группы Mor ve Otesi также готовятся порадовать бакинцев своим выступлением 8 марта в Elektra Events Hall. Отметим, что и этот концерт организаторы переносили несколько раз.

Как итог – в лучшем случае бакинцы могут рассчитывать на открытие концертных залов и театров не раньше предстоящей весны.