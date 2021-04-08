Пандемия не нарушила работу Бакинского порта – на подходе новые терминалы

Пандемия коронавируса (COVID-19) не привела к перерыву в международных грузоперевозках. На это, безусловно, позитивное обстоятельство указал накануне Гендиректор Бакинского порта Талех Зиядов.

Открывший видеоконференцию гендиректор ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» расставил акценты на обеспечении бесперебойных грузоперевозок. Касаясь итогов минувшего года, он отметил, что несмотря на пандемию COVID-19, торговый оборот порта Баку вырос на 20%. Количество переваленных в этом году крупногабаритных транспортных средств (TIR) и контейнеров находится на рекордном уровне за последние 30 лет. По сравнению с показателями последних 5 лет, в 5 раз увеличилось количество переваленных TIR, в 3 раза — контейнеров, а объем перевалки грузов в сухогрузном терминале возрос аж в 3,5 раз. С учетом растущего экспорта минералосодержащей продукции (карбамида и удобрений) из Туркменистана, а также большого объема экспорта казахстанского зерна планируется строительство терминалов минеральных продуктов и зерна.

Бакинский порт углубляет сотрудничество с европейскими партнерами, с Евросоюзом реализуются проекты по усилению человеческого капитала, а с ОБСЕ — по цифровизации и «зеленому порту». В позапрошлом году Бакинский порт получил статус первого «зеленого порта» на Каспии, пополнив ряды 26-ти «собратьев» Европы с таким же статусом. Возвращаясь к работе транспортного узла в пандемию, грузоперевозки все это время находились под пристальным вниманием правительства, при этом важным и эффективным решением в данном направлении является в том числе обеспеченный контроль над транзитными перевозками по участку контрольно-пропускного пункта (КПП) «Красный мост — порт Алят» в условиях рисков распространения COVID-19. В связи с распространением пандемии коронавирусной инфекции в Бакинском порту на территории поселка Алят проводились проверки наличия заражения у водителей транзитных грузовых транспортных средств, въезжающих в зоны временного хранения — карантина.

А поскольку поступающие грузы в основном прибывают из стран Европы и Центральной Азии через границу Грузии, водители транзитных грузовых транспортных средств тестируются на наличие коронавируса на КПП «Красный мост». Процесс осуществляется сотрудниками Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики (ГТК) в Бакинском порту совместно с Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB). После того, как грузовые транспортные средства, прибывающие в Азербайджан через Грузию, попадают в зону карантина, в медицинском пункте у водителей берутся образцы. Такое решение было принято после обнаружения у нескольких водителей положительных результатов тестов на коронавирус, проведенных в порту Алят.

По мнению собеседника # доктора экономических наук, профессора UNEC Эльшада Мамедова, предпринимаются решительные шаги для достижения ключевой задачи, а она следующая: высшее руководство страны прилагает максимум усилий для приведения Бакинского международного торгового порта и грузоперевозок к уровню, отвечающему международным стандартам, а также создания необходимых условий для эффективной деятельности и осуществления грузоперевозок в том числе и во время пандемии.

«Для превращения Азербайджана в торговый центр региона в последние годы при эффективном использовании стратегической географической позиции страны были осуществлены направленные на конкретные цели комплексные меры по развитию транзитных и транспортных услуг, совершенствованию транспортной инфраструктуры и дальнейшему повышению транспортного потенциала», — по словам ученого, несмотря на угрозу коронавируса, работа в этом направлении продолжается.

Профессор отметил, что расположенный на пересечении транспортных коридоров Восток-Запад и Север-Юг, комплекс нового Бакинского международного морского торгового порта, являющийся составной частью политики превращения Азербайджана в важный транспортный и логистический центр региона, играет решающую роль в повышении транзитных возможностей нашей страны.

В сложившейся ситуации правительство также вынуждено усилить внимание к привлечению в страну иностранного капитала, а СЭЗ в поселке Алят успешно решает эту приоритетную задачу. Именно этой цели, обозначенной в русле повышения конкурентоспособности экономики, укрепления позиций нашей страны как транспортного и логистического центра, изначально подчиняется сама идея создания Свободной экономической зоны на территории нового Международного морского торгового порта. Ученый напомнил, что идея создания СЭЗ в Азербайджане вынашивалась еще с середины 90-х годов прошлого столетия при активном содействии координатора-резидента Программы развития ООН в Азербайджане Паоло Лембо.

По задумкам, первая экономическая зона должна была появиться в Сумгайыте, а сам проект был нацелен на приток в страну капитала для развития химической промышленности. Однако, как показало время, однобокость специализации — не лучший советчик при развитии связей сразу с десятками стран. Зато Алят с современным портом, обладающим лучшими возможностями для перевалки грузов различного назначения, — идеальный вариант, так как позволит ускорить привлечение иностранных инвестиций для строительных работ по увеличению пропускной способности будущего «Мекки логистики».

По свидетельству Мамедова, заметному увеличению грузопотока через новый порт послужило строительство железнодорожного пути Баку-Тбилиси-Карс, представляющего возможность осуществлять прямые железнодорожные перевозки из стран Восточной Европы и Турции в Азербайджан.