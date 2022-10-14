Украина найдет решение для продолжения работы спутниковых интернет-терминалов Starlink.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Давайте откровенно. Нравится это кому-то или нет, но Илон Маск помог нам выстоять в самые критические моменты войны. Бизнес имеет право на собственные стратегии. Украина найдет решение, чтобы Starlink продолжил работу. Ожидаем, что до конца переговоров компания обеспечит стабильную связь», — заявил Подоляк.

В свою очередь, министр цифровой трансформации Михаил Федоров призвал не беспокоиться из-за работы Starlink в Украине.

«Терминалы Starlink работали, работают и будут работать», — написал Федоров. (unian.net)