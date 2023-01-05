Палата представителей США отложила голосование по выбору спикера до полудня четверга.

Нового председателя Палаты председателей Конгресса США так и не удалось избрать после шести голосований.

Лидер республиканского большинства в Палате представителей Кевин Маккарти по итогам третьего тура голосования заручился поддержкой 202 законодателей, тогда как 20 консервативно настроенных республиканцев поддержали кандидатуру Джима Джордана.

В то же время, все 212 демократов вновь поддержали кандидатуру своего лидера Хакима Джеффриса.

В попытке достичь единства и преодолеть кризис в позиции республиканцев, многие политики, в том числе и сам Джим Джордан, призвали однопартийцев к солидарности.

Тем временем, Кевин Маккарти вошел в историю как политик, не заручившийся поддержкой достаточного количества однопартийцев в Конгрессе за последние 100 лет.

Согласно протоколу, председатель Палаты представителей Конгресса считается третьим лицом в государстве после президента и вице-президента США.

В 435 местном Конгрессе США на сегодняшний день заседают 222 республиканцев и 213 демократов. Одно место от демократической партии стало вакантным ввиду кончины 28 ноября конгрессмена Дональда Макичина.

Для избрания нового главы Палаты представителей необходима поддержка половины законодателей, а именно 218.