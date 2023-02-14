Полиэтиленовые пакеты – один из самых востребованных товаров. Но служат они недолго – в них кладут покупки, чтобы донести до пункта назначения, а затем частенько в них выносят мусор. Но мало кто задумывается об их дальнейшей судьбе, а ведь такие пакеты сильно вредят экологии. Они разлагаются сотни лет, загрязняют воду и почву, становятся причиной гибели большого количества рыбы, птиц, животных. Потому все больше стран вводят меры, призванные запретить или ограничить их производство и использование. Так, в Италии раньше полиэтиленовые пакеты были очень популярны, и как результат – горы не переработанного пластика. Но с 2011 года использование полиэтиленовых пакетов там запрещено. В Азербайджане же их выдают даже при самой крошечной покупке, а если шоппинг более масштабный, то домой возвращаешься в среднем с 5-6 одноразовыми пакетами. Вдоль некоторых дорог можно увидеть залежи такого мусора, страдает от него и побережье Каспия. Уже давно говорят о том, что надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию. Напомним, что в стране с 1 июля 2021 года вступил в силу запрет на импорт и производство одноразовой пластиковой посуды. А еще раньше, с 1 января 2021 года было запрещено импортировать, производить, продавать и выдавать покупателям пластиковые полиэтиленовые пакеты толщиной до 15 микрон. Но и то, и другое по-прежнему можно встретить в продаже.

Вскоре вступит в силу новая сдерживающая мера – с 15 февраля полиэтиленовые пакеты, выдаваемые покупателям в магазинах Азербайджана, станут платными. Это решение было принято Государственной службой по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком.

Скажется ли эта мера благоприятно на экологии страны? Председатель НПО «Общество устойчивого развития» Фикрет Джафаров считает, что она в определенной степени поможет сократить количество пластикового мусора в стране.

«Во многих странах такие пакеты платные и стоят недешево. Но есть альтернатива – тканевые сумки, пакеты из бумаги, органического сырья и т.д. Я, например, стараюсь ходить за покупками с тканевой сумкой. Да, это удобно, когда тебе товары упаковывают в полиэтиленовые пакеты, но потом они попадут на свалку и будут загрязнять окружающую среду. Если они будут платными, покупать их будут меньше», – заявил он.

Что касается полного запрета на их производство и продажу, то в этом случае, как говорит Джафаров, нужно будет идти дальше и требовать от производителей товаров использовать экологически безопасную упаковку, а не пластик. Но это гораздо дороже и с гигиенической точки зрения пластик показал себя с неплохой стороны. Конечно, рано или поздно наше общество придет к тому, что упаковка станет безвредной для экологии, но на это нужно время.

Представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане Фуад Багиров отметил, что порядка 10% мусора в нашей стране – полиэтиленовые пакеты. Это большая цифра.

«Наши граждане настолько привыкли, что во всех магазинах покупки кладут в полиэтиленовые пакеты и не представляют, что может быть иначе. Такой маркет они будут воспринимать как магазин с низким качеством обслуживания, слабым уровнем сервиса. Некоторые требуют, чтобы чуть ли не каждый продукт был расфасован в отдельный пакет. Хотя во многих странах, в том числе в соседних Грузии и России, при покупке товаров за полиэтиленовые пакеты на кассе приходится отдельно платить. Можно было бы вообще запретить их, но это бы встретило сопротивление торговых организаций, да и механизма пока нет. Чтобы люди меньше использовали полиэтиленовые пакеты, нужны ограничительные меры. Люди сами, в большинстве своем, редко проявляют достаточно сознательности. Большинство думает о своем удобстве: в данный момент человеку надо донести товар до дома, а что дальше – об этом он не думает», – говорит эколог.

По его словам, ограничительные меры действуют. Например, если раньше многие курили в ресторанах, то сейчас это редкая картина. Или же возьмем общественный транспорт: пассажиры быстро привыкли заходить в салон автобуса через переднюю дверь, а выходить – через заднюю. То же будет и с платными полиэтиленовыми пакетами – спустя какое-то время это станет нормой. Чтобы сформировалась привычка, как подчеркивает Багиров, должно пройти порядка месяца. Конечно, такая мера будет встречать у многих сопротивление, но им нужно объяснять, для чего это делается, и что всегда есть альтернатива. Можно избежать лишних трат, взяв с собой многоразовую сумку, так называемую экосумку. Раньше многие ходили с такими сумками. Вспомним, например, советское время, когда многие носили с собой авоськи. Они легкие, их можно свернуть и положить в карман.

«Чтобы решение действовало в реальности, а не было лишь на бумаге, нужно штрафовать торговые точки, которые его игнорируют. Одно время был запрет на продажу очень тонких полиэтиленовых пакетов, но их по-прежнему можно увидеть в продаже. К вопросу нужно подходить комплексно – нужна стратегия управления мусором, здесь не должна быть спонтанность. Должно быть и просвещение, и запретительные меры, и контроль за исполнением закона», – подытожил он.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев также не считает положительным то, что в стране в большом количестве используют полиэтиленовые пакеты. Но, по его словам, даже если их сделать платными, все равно многие будут их покупать, а не ходить за покупками со своими сумками. Например, в России они платные, но их часто покупают. На кассе там всегда спрашивают, нужен ли пакет, и многие отвечают положительно. А те, кто задействованы в этой сфере, будут заинтересованы в том, чтобы продать как можно больше этого товара. По его мнению, чтобы борьба с такого рода загрязнителями экологии была действительно эффективной, стоило бы вообще запретить их продажу. И чтобы запрет выполнялся, нужен строгий контроль. Тогда люди начнут пользоваться альтернативными вариантами.