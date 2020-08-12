Ответа нет: Минфин нарушает закон?

23 июня 2020 года на сайте # была опубликована статья «Получат ли материальную компенсацию семьи врачей-шехидов?». В статье рассказывалось о том, что в Азербайджане не выплачивается компенсация семьям врачей, погибшим во время борьбы с коронавирусом.

Статья возымела свое действие.

7 августа 2020 года Агентство по обязательному медстрахованию заявило о том, что в Азербайджане предусматривается выплата единовременной компенсации семьям медперсонала, скончавшегося от коронавируса, а также медработникам, временно потерявшим трудоспособность из-за заражения коронавирусной инфекцией. Согласно заявлению Агентства, Минфином уже подготовлены соответствующие предложения.

# решило выяснить, сколько врачей погибло во время борьбы с коронавирусом.

Для получения ответа мы попытались связаться с руководителем пресс- службы Первизом Абубекировым. Но, как всегда, нам так и не удалось связаться с ним.

Тогда мы обратились к самим врачам. Как сообщили нам врачи, которые занимаются лечением больных коронавирусом, до сегодняшнего дня жертвами этой болезни стали 37 медиков. А общее количество медицинских работников, которые заразились коронавирусом, составило около 1500 человек.

Как сообщил нам профессор, доктор медицинских наук Адиль Гейбулла, он вместе с группой врачей обратился к властям относительно выплаты компенсации семьям врачей, погибшим во время борьбы с коронавирусом.

«Мы считаем, что их семьи должны получить достойную компенсацию. Но нам даже не ответили», — сказал # Адиль Гейбулла.

Мы решили выяснить, какую сумму собирается выплатить государство врачам, которые погибли во время борьбы с коронавирусом.

Для получения ответа мы обратились в пресс- службу Министерства финансов. Сотрудники пресс- службы предложили обратиться к ним в письменной форме. «В течение дня мы обязательно ответим», — пообещали они нам.

Мы выполнили требование сотрудников пресс- службы. Однако, к сожалению, ответа из Минфина мы так и не получили.

На следующей день, мы вновь обратились в пресс- службу Министерства финансов.

«Мы получили ваш запрос. Сегодня же постараемся ответить вам», — пообещали нам сотрудники Минфина. Но ответа из министерства так и не дождались

Ответа из Минфина не было и на третий день.

Отметим, что согласно закону «О получении информации», если существует угроза потери оперативности информации, то ответ на журналистский запрос должен последовать в течение 24 часов.

По мнению руководителя Объединения журналистов «Yeni Nəsil» Арифа Алиева, для подготовки ответа на наш запрос не было необходимости в проведении какого – либо специального расследования. «Следовательно, Минфин должен был ответить вам в течение 24 часов», — сказал Ариф Алиев.