Получат ли материальную компенсацию семьи врачей-шехидов?

Во время борьбы с коронавирусом, распространенном на территории нашей страны, на переднем крае оказались врачи. А каждый врач, как известно, является кормильцем своей семьи.

Мы решили выяснить, какую компенсацию выплачивает государство семьям врачей, погибших во время борьбы с коронавирусом.

Для получения ответа # обратилось к главному инфекционисту Азербайджана Джалалу Исаеву. В беседе с нами он сказал, что ему неизвестно, получают ли компенсацию семьи врачей, которые погибли во время борьбы с коронавирусом или нет.

О компенсации семьям врачей никогда не слышал и профессор, доктор медицинских наук Адиль Гейбулла. По его словам, если бы семьи погибших на работе врачей получали бы компенсацию, то он об этом обязательно бы знал.

Напомним, что непосредственное руководство борьбой с коронавирусом ведется Объединением управления медицинскими территориальными подразделениями «TEBİB». Как сообщила # пресс-секретарь этого объединения Равана Алиева, врачам, скончавшимся во время борьбы с коронавирусом, выплачивается компенсация на основании заключенного с ними трудового договора.

Специалист по трудовому праву, юрист Азер Гулиев отмечает, что в соответствии со статьей 77 Трудового кодекса Азербайджанской Республики при расторжении трудового договора в связи со смертью работника — наследникам умершего выплачивается пособие в размере не менее трехкратной среднемесячной заработной платы.

Между тем отметим, что средняя зарплата врача в Азербайджане составляет около 500 манатов.

Это означает, что семьи врачей, умерших в борьбе с коронавирусом, в качестве компенсации получат около 1500 манатов. Много это или мало, не нам судить, но для сравнения можем обратиться к практике постсоветских стран.

В соседней России в случае гибели медработника во время борьбы с коронавирусом его семье выплачивается компенсация в 2 миллиона 700 тысяч рублей, что в переводе на азербайджанскую национальную валюту составляет 65 935.52 манатов.

В Украине же Верховная Рада приравняла медработников, смерть которых наступила в результате заболевания коронавирусом, к военным, которые погибли вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания во время выполнения военной службы и установила сумму выплаты страховок врачам на уровне участников боевых действий. В случае гибели медработника от коронавируса семье выплачивается компенсация в 1500000 гривен, что в переводе на азербайджанскую национальную валюту составляет 95 543 манатов.

Вас не коробит от этих контрастных цифр не в пользу Азербайджана? Меня коробит. Да, азербайджанские врачи самоотверженно борются с коронавирусом, не думая о какой-то финансовой подпитке, материальной компенсации. Они просто выполняют свою работу, спасая не одну жизнь. И при этом, приносят свою жизнь в жертву ради того, чтобы жили другие.

Низкий поклон нашим врачам от имени всех граждан Азербайджана: больных и здоровых. Азербайджанские медики не думают о деньгах, но это не означает, что и правительство не должно об этом думать. 1500 манатов не маловато взамен пусть даже одной спасенной жизни?