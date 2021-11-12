И снова на повестке «Платформа шести». Россия поддержала создание предложенного Турцией и Азербайджаном консультативного регионального механизма (формата) «3 + 3» и считает, что пришло время перевести планы по его запуску в практическое русло. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Комментируя позицию Грузии, Захарова отметила: «Из Тбилиси мы слышим противоречивые заявления относительно участия в этом консультативном механизме. Это позиция суверенной страны. Мы исходим из того, что формат «3 + 3» отвечает интересам всех государств региона».

Формат сотрудничества «3 + 3» предполагает участие стран Южного Кавказа и их соседей – Азербайджана, Грузии, Армении, России, Ирана и Турции. Его создание предложили президенты Турции и Азербайджана. Как отмечает Sputnik, Грузия и Армения все еще не дали окончательного ответа по поводу участия в данном формате. Но вряд ли это точно отражает ситуацию. Дело в том, что и Тегеран еще не выступал с заявлениями о согласии участвовать в таком формате сотрудничества. Кроме того, несмотря на то, что Тбилиси пока не делал четкого официального заявления именно по этому вопросу, можно не сомневаться, что ни одна политическая сила у власти Грузии не осмелится дать согласие войти в «3 + 3». Прежде всего, потому что это будет означать согласие на сотрудничество с Россией, которая, как отмечают в Тбилиси, оккупирует 20% территории Грузии, держит там свои войска, и сдавать назад не собирается. Ну, и Армения тоже еще ничего точного не обещала.

Тут все всё знают и понимают, почему же тогда с каким-то упорством продолжается педалирование этой темы? Регулярно эту тему поднимают в последнее время турецкая и российская стороны. Захарова, вот, уже о «практическом русле» заговорила. На что тут делается расчет?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Станислав Притчин, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН (Москва):

— С одной стороны, все вроде бы за то, чтобы создать платформу по сотрудничеству в регионе, но при этом у всех есть свои условия. И поэтому из шести потенциальных участников этого формата мы видим, что Армения никаким образом не обозначает свое присутствие в нем, Грузия против, Иран тоже молчит. То есть, фактически есть только три из шести государств, которые настроены на создание такой платформы и готовы к сотрудничеству в таком формате. Поэтому можно сказать так – насильно мил не будешь, заставить всех дружить и пытаться выстраивать единую региональную атмосферу вряд ли возможно. И по этой причине я, честно говоря, несколько пессимистично смотрю на перспективу этой платформы, хотя раньше более позитивно и оптимистично оценивал возможность сотрудничества в таком формате.

Ахмед Алили, директор Кавказского центра политического анализа:

— Россия всячески стремится показать, что является доминирующей силой в нашем регионе. Что влияния других региональных держав на Южном Кавказе быть не должно или оно должно быть минимальным. Вот поэтому-то получается так, что Россия должна вести процесс вперед, но из-за того, что ее дипломатии не всегда удается убедить армянскую сторону тоже соглашаться на определенные шаги, явных продвижений не случается.

Все ожидали, что будут определенные продвижения по вопросу Зангезурского коридора и по другим темам, но ничего такого не произошло, и как результат Россия лишилась лавров регионального миротворца. Москва не может теперь сказать, что под ее руководством процесс нормализации идет вперед. Вот это очень важно.

И теперь начинается уделение повышенного внимания формату «3 + 3». Москва пытается активизировать обсуждения вокруг этой платформы без решения существенного вопроса — разблокирования транспортной сети, которая может объединить все страны региона. То есть, в данном случае Россия понимает, что у нее не получается продвигать реальные межгосударственные решения и поднимает тему более виртуальных вещей. Отсутствие успеха на одном направлении пытаются компенсировать риторикой на другом. И это естественно должно показать, что Кремль якобы справляется с насущными задачами в регионе. Вот так можно оценивать последнее выступление Захаровой.