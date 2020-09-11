Отстали на 50 лет: для развития солнечной энергетики нужны новые технологии и господдержка

За альтернативной энергетикой — будущее, но в некоторых странах оно уже стало настоящим. Развитые государства стремятся снизить зависимость от ископаемого топлива благодаря возобновляемым источникам энергии.

Так, в Финляндии, несмотря на далеко не солнечный климат, уже строят многоэтажные дома нулевой энергии. Они производят столько электроэнергии, сколько потребляют. Летом дома выходят в плюс и продают излишки электрокомпаниям. Это стало возможным благодаря использованию новых стройматериалов и технологий.

Эксперт в сфере недвижимости Рашад Алиев заявил #, что постепенно и нашей стране нужно уходить от старых форм строительства и рассматривать новые варианты, которые набирают популярность во многих странах мира.

«В Европе сейчас все большим спросом пользуются дома, экономящие электроэнергию. Это и экологично, и экономично. Запросы граждан и требование времени неизбежно влияет на форму строительства, формирует иные подходы. В Азербайджане, – говорит он, – коммунальные услуги стоят дешевле, чем в Европе, в частности газ и электроэнергия. Но, когда подорожал газ, то покупательский интерес к дворовым домам, где им больше пользуются, заметно снизился. Если стоимость коммунальных услуг будет повышена, то новые альтернативные технологии быстрее придут в нашу жизнь. Это случится в любом случае, но главный вопрос – когда именно. В обозримом будущем все останется по-прежнему».

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев считает, что с законодательной базой в данном вопросе в стране все в порядке. Но, чтобы пробудить интерес к строительству такого жилья, нужно льготное финансирование. Необходимы и административные меры — поставить вопрос об обязательном применении альтернативных источников энергии в новых зданиях.

Дома, использующие солнечную электроэнергию, будут особенно востребованы в горных регионах и на Абшероне.

«Для экологии подобные источники энергии полезны, но с точки зрения выгоды в нашей стране подобное пока не выгодно. Солнечные панели и батареи стоят очень дорого. Завод в Сумгайыте, выпускающий такие панели, использует устаревшие технологии, а значит, все приходится закупать за рубежом. Срок окупаемости солнечной панели составляет пять лет, а срок эксплуатации – 15 лет. Плюс нужно еще подумать об обслуживании такого оборудования. Остро стоит кадровый вопрос», –подчеркнул эксперт.

В малых количествах, по его словам, использование солнечной энергии обойдется дорого, тут необходим масштаб. Например, в Испании и в некоторых других странах функционируют солнечные станции, в которых есть доля как государственного, так и частного капитала. И у нас необходимо тесное сотрудничество бизнеса и государства.

«Пока же наше государство делает больше ставку на получение электроэнергии благодаря гидроэлектростанциям, то есть на использование энергии воды. К ветряной и солнечной энергии интереса почему-то очень мало, хотя и того, и другого в стране в избытке», –резюмировал Агаев.

По словам экономиста Фуада Ализаде нужны меры, благодаря которым развитие солнечной энергетики в стране станет выгодным. Он считает, что по мере снижения себестоимости технологий, будет больше стимула для развития этой отрасли.

Экономист Натиг Джафарли уверен, что Азербайджан- одна из немногих стран, которая идеально подходит для развития альтернативной энергетики. Но у нас слабая законодательная база и правительство не предпринимает никаких стимулирующих шагов.

«Стоит взять в этом вопросе пример с Турции, где уже 4 миллиона семей благодаря беспроцентному кредитованию и субсидированию подключены к программе использования альтернативной энергии. Они не только не платят за электроэнергию, но и зарабатывают на ней, продавая ее государству или соответствующим компаниям. В этой стране функционирует много фирм, предоставляющих услуги, связанные с альтернативной энергетикой», – сказал экономист.

Азербайджану таких шагов не хватает, хотя в них есть большая необходимость, особенно в регионах.

По словам Джафарли, мнение о том, что дешевые коммунальные тарифы препятствуют распространению альтернативной энергетики в корне неверно. Если взять, к примеру Чили, то там электроэнергия дешевле, чем в Азербайджане, но альтернативная энергетика хорошо развита. Дела пошли так успешно, что населению стали бесплатно поставлять электроэнергию.

У нас, по словам экономиста, хотя коммунальные тарифы не самые дорогие, но и не самые дешевые. Средний чек за электроэнергию в Азербайджане – 25 манатов, а летом с учетом частого использования кондиционеров сумма часто достигает 50-60 манатов в месяц. Людям было бы выгодно брать беспроцентные кредиты, которые они погасили бы года за три, а далее фактически до конца жизни не платили бы за электроэнергию.

«Сейчас появились новые технологии с большим сроком эксплуатации, есть специальные нанокраски, благодаря которым необходимость в солнечных панелях отпадает. Если раньше себестоимость киловатта солнечной энергии составляла 30-40 центов, то сейчас всего полтора цента. Но, – подчеркивает Джафарли, – Азербайджан отстал в сфере использования новых технологий лет на 50 от развитых стран, и необходимо этот разрыв срочно сокращать».