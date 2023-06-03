Нахчыван обладает огромным потенциалом в плане солнечной энергии.

Как передает местное бюро Report, об этом в интервью журналистам заявил региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонс.

«Здесь имеются благоприятные условия для установки солнечных батарей и создания большого экспортного потенциала. Мы много слышали об этом, и я думаю, что это огромные возможности для региона. В прошлом году мы провели встречу по энергетическим проектам в Шуше, а в этом году — в Нахчыване. Я не могу дождаться, чтобы посетить исторические и культурные места Нахчывана в оставшуюся часть дня», — добавил Гэри Джонс.