Отменяется система получения смс и разрешений

В 5 городах и районах отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства. Об этом говорится в постановлении Кабминета Министров.

Согласно решению, с 00.00 18 января на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Апшеронского района, а также в районных центрах Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаилы отменяется система получения СМС и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.