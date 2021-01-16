Отменяется система получения смс и разрешений

В 5 городах и районах отменяется система получения смс и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства. Об этом говорится в постановлении Кабминета Министров.

Согласно решению, с 00.00 18 января на территории Баку, Сумгаита, Гянджи, Мингячевира, Ширвана и Апшеронского района, а также в районных центрах Лянкярана, Масаллы, Джалилабада, Шеки, Загаталы, Губы, Хачмаза, Евлаха, Барды, Билясувара и Исмаилы отменяется система получения СМС и разрешений с портала icaze.e-gov.az для покидания места жительства.

| 2021-01-16T10:36:07+04:00 16 января 2021, 10:45|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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