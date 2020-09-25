Отмена эмбарго США на поставки оружия Кипру будет действовать до 30 сентября 2021 года

Частичная отмена американского эмбарго на поставки оружия Кипру вступит в силу 1 октября и будет действовать до 30 сентября 2021 года. Это подтверждается в уведомлении Госдепартамента США, размещенном в пятницу в Федеральном реестре — сборнике официальных документов американского правительства.

В нем уточняется, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп делегировал госсекретарю США Майклу Помпео полномочия, позволяющие отменить означенное эмбарго, 14 апреля. Шеф американской дипломатии вынес решение о временной отмене данного запрета 2 июня. При этом было сделано исключение из норм, зафиксированных в двух американских федеральных законах. Эти положения разрешают снять эмбарго только в том случае, если Кипр идет на сотрудничество с США «в реформах, направленных на борьбу с отмыванием денег», а также делает «шаги, необходимые для того, чтобы запретить российским военным кораблям доступ к портам с целью дозаправки и обслуживания».

О временной отмене эмбарго внешнеполитическое ведомство США публично объявило 1 сентября. Заявление на этот счет было распространено по итогам телефонного разговора Помпео и президента Кипра Никоса Анастасиадиса.

В декабре Трамп подписал одобренный Конгрессом Соединенных Штатов законопроект об оборонном бюджете на 2020 финансовый год, который, в частности, предусматривает снятие запрета на поставку вооружений на Кипр. Он был введен в 1987 году, чтобы не поощрять гонку вооружений на разделенном острове.

Нынешнее решение администрации США было решительно осуждено Анкарой. МИД Турции заявил, что сделанный американской стороной шаг не соответствует духу союзнических отношений. Турция предупредила, что примет ответные меры, если Соединенные Штаты не пересмотрят решение о частичной отмене эмбарго на передачу оружия Кипру. (ТАСС)