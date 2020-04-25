Отмечена 49-я годовщина создания военного лицея

В Военном лицее имени Джамшида Нахчыванского состоялось мероприятие, посвященное 49-й годовщине создания этого военно-учебного заведения.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Минобороны.

Вначале минутой молчания была почтена память общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, павших в боях за независимость и территориальную целостность страны. Затем был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие на мероприятии рассказали об истории создания военно-учебного заведения, его выпускниках, отличающихся особым героизмом, и работах, проводимых в настоящее время в лицее.

В завершение мероприятия курсантам, отличившимся в учебе, были вручены почетные грамоты и ценные подарки.

| 2020-04-25T14:40:07+00:00 25 апреля 2020, 14:40|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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