Отец Меган Маркл обвинил дочь в обесценивании британской монархии

Отец Меган Маркл, супруги принца Гарри, считает, что его дочь с мужем обесценивают институт британской монархии и, возможно, делают это ради денег. Такое мнение Томас Маркл высказал в телевизионном интервью британскому 5 каналу.

«Они его разрушают, они его обесценивают, делая жалким. Они превращают его в Walmart с короной, они не должны были делать этого», — сказал отец Меган, комментируя решение принца Гарри и его супруги отойти от исполнения королевских обязанностей и получить финансовую независимость от британской короны.

«Когда они поженились, они взяли на себя обязательство быть часть королевской семьи, представлять ее. И это глупо с их стороны не делать этого, это один из величайших долговечных институтов, который когда-либо существовал», — сказал Томас Маркл, которого связывают непростые отношения с собственной дочерью.(ТАСС)