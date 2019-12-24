«Отделение» Нагорного Карабаха: Армения имеет планы на Google Maps

На днях встречу с журналистами организовал министр высокотехнологической промышленности Армении Акоп Аршакян. И сделал ряд весьма любопытных признаний, ознакомиться с которыми было бы весьма нелишне тем азербайджанским структурам, которые призваны противостоять недобросовестной армянской пропаганде на международном уровне. Просто для того, чтобы изучить методы, которые использует противоположная сторона.

Как сообщает ереванское агентство «Новости Армении», он заявил, что по части Youtube его ведомство работает на трех фронтах: «Первый — официальные каналы. В Конгрессе есть группа друзей армян, с некоторыми из которых я встречался, потому что они работают именно с этими компаниями. В Силиконовой долине, в частности, есть трое конгрессменов, которые поддерживают нас. Второй — группы армян, работающих в Google и YouTubе, которые также пытаются найти какие-то решения. Третий — группа армян диаспоры, которая также пытается помочь».

Что же за вопросы должны решаться на этих, как выразился Аршакян, «трех фронтах»? И на это он тоже ответил.

«А у нас три проблемы. Во-первых, проблема, связанная с Google Maps, когда некоторые территории Армении, в частности, Ноемберян изображены как азербайджанские анклавы. Это проблема как в туристическом, так и в политическом планах. Отделение Арцаха также не указано на карте. Во-вторых, платежные системы, в частности, PayРal и Google Pay.

По одной части в прошлом году был зарегистрирован успех, речь о платежно-расчетной системе Google Store», — заявил министр, добавив при этом, что то же самое надо суметь сделать и в случае с YouTube и PayPal. «В этом направлении ведется серьезная работа, просто эти большие компании очень медлительные. Думаю, успех будет, но конкретные сроки назвать не могу», — сказал Аршакян.

Если, как говорит этот армянский чиновник, на Google Maps действительно до сих пор изображены законные азербайджанские анклавы (небольшие участки территории АР, полностью окруженные территорией РА), то это факт весьма отрадный. И то, что «отделение» оккупированного Нагорного Карабаха на этой карте никак не зафиксировано в силу его незаконности, тоже делает честь этой заокеанской компании, работающей во Всемирной Сети.

Но вот только, долго ли будет сохраняться такое справедливое положение дел? И почему во второй части своего спича Аршакян так подробно останавливается на сотрудничестве с известными платежными системами и компанией YouTube, также связанными с Силиконовой долиной? Нет ли тут прямой взаимосвязи? Не зря же, наверное, в начале выступления перед журналистами этот министр отметил, что обозначенным интересам должны помочь и проармянские члены Конгресса, и группы армян, работающих в Google и YouTubе, и вообще армяне диаспоры.

Уместно предположить, что есть планы по перечислению денег в структуры Google, чтобы и границы Азербайджанской Республики на виртуальной карте соответствующим образом изменить, и какие-то пропагандистские видео на YouTube разместить.

Конечно, можно продолжать уповать на то, что все как-нибудь само собой устаканится, и армянам ни за что не удастся повлиять на руководство всемирно известной цифровой компании, чтобы провернуть свой незаконный план, но – с другой стороны – а разве подобного не случалось раньше? Случалось, и не раз. И в том числе с политическими картами региона, составлявшимися и выпускавшимися различными иностранными компаниями. И всякий раз в итоге вылезала рука армян.

Так что, уж в этот раз, пока не поздно, руководство Азербайджана просто обязано предпринять упредительные шаги, чтобы потом не действовать постфактум, как это часто случалось раньше.