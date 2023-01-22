Умеет же все еще «загнивающий» Запад вставить палки в колеса транспортному средству Азербайджана, которое ведет нас к светлому будущему. Вообще, Запад, как европейский континент, так и за океаном довольно ревностно относится к нашим успехам.

Именно потому, с подачи армянского лобби, некоторые западные структуры решили дискредитировать нашу страну, педалируя тему Лачынского коридора.

Там и «геноцид», и «гуманитарная катастрофа», «блокада» и прочие инструменты армян выдавить слезы из глаз, а деньги из карманов. Но речь пойдет о более прозаичном и очень неприятном для нас событии.

Так, вчера новостные агентства мира распространили новость, которая косвенно ударила по мышлению некоторых азербайджанцев. Вернее, как ныне говорят, в их сознании произошел Error.

В это трудно поверить, но полиция британского Ланкашира вручила премьер-министру Великобритании (!?) Риши Сунаку уведомление о штрафе за езду без ремня безопасности.

Этот момент, пусть и скрепя зубы, понять могу, но как осознать другое. Глава правительства признал вину и согласился заплатить штраф.

«После распространения видео в социальных сетях, демонстрирующего лицо, не пристегнутое ремнем безопасности во время езды на пассажирском месте в автомобиле в Ланкашире, мы предложили 42-летнему мужчине из Лондона заплатить штраф», — написала полиция Ланкашира в Twitter.

Сразу после инцидента Сунак признал вину за нарушение. Позже канцелярия премьера выпустила официальное заявление, в котором сообщила, что он оплатит штраф.

Ранее Сунак, еще будучи министром финансов Великобритании, получал штрафы от полиции за нарушение правил самоизоляции в период пандемии коронавируса.

Перенесемся в Азербайджан, где эту новость читают наши граждане. Понятно, что большинство азербайджанских водителей, хорошо знакомых с нашими «гаишниками», были разочарованы.

Это что за беспредел? Какой-то Сунак рушит всю субординацию по азербайджанским меркам. Непорядок. Премьер-министра Великобритании оштрафовали за не пристегнутый ремень. В Азербайджане «гаишники» такие мелочи в расчет не берут.

Предположим ситуацию: сотрудник дорожной полиции в Азербайджане останавливает машину, за рулем которого находится просто пьяный «золотой» парень, забывший пристегнуть ремень безопасности. И он поедет домой. Но извинится «гаишник». А вот британскому премьеру пришлось ответить.

Наверняка, читая эту новость, начальник какого-то РОВД, вспомнив слова Ивана Бездомного из романа Булгакова, воскликнул бы: «Взять бы этого британского полицейского и на три года в лагеря».

Но вот в чем проблема. Речь не о пристегнутом ремне, а о том, что хотелось бы создания прецедента. Ну, если не Сунак, то Мамедов или Агаев…