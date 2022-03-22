В развитых странах уже давно ответственно относятся к управлению бытовыми отходами. Народ там все сортирует сначала дома, а затем по контейнерам. Пищевые отходы – отдельно, пластик отдельно и т.д. В каждой стране правила сортировки могут несколько отличаться.

Что касается бытовой техники, то, например, в Японии еще в 2001 году был принят закон об обязательной утилизации старой техники.

Японцы сдают ее, заплатив определенную сумму за вывоз и утилизацию.

В России с 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Минприроды, запрещающий выбрасывать в обычные мусорные контейнеры бытовую технику, системные блоки, жесткие диски, платы и компьютеры, включая планшеты и ноутбуки. За нарушение можно заработать штраф. Это объясняется заботой об окружающей среде, ведь во многих деталях такой техники содержатся ядовитые вещества, такие как ртуть, свинец, мышьяк и др. Они попадают в воду и почву, отравляя их.

Старую технику в России можно сдать в пункт сбора, магазин бытовой техники и получить скидку на новый товар или вызвать службу утилизации. С 2021 года в этой стране нельзя выбрасывать в мусорные контейнеры сотовые телефоны, термометры, аккумуляторы и др.

У нас сортировка мусора происходит по упрощенной схеме, контейнеры всего для двух типов мусора, да и установлены они не повсеместно. И большая часть населения какую бы то ни было сортировку игнорирует, попросту лень.

Процедур, касающихся отслужившей свое бытовой техники, батареек, ртутных градусников и других опасных для природы и людей отходов, нет вообще. И если бы они были, явно дела бы обстояли так же, как и с сортировкой остальных отходов.

Руководитель экологического НПО «ЭКОСКОП» Чимназ Шабанова отметила, что эффект от влияния на иммунную и др. системы известен в отношении многих видов стойких химикатов, включая тяжелые металлы: ртуть, магний, марганец, кадмий, никель, свинец.

«А ведь это список веществ, из которых состоят гальванические аккумуляторные батарейки. Среди многих тяжелых металлов, выбрасываемых в атмосферу за счет различных продуктов и процессов, кадмий, свинец и ртуть больше всего отрицательно воздействуют на здоровье человека. Это происходит по причине их высокой токсичности и способности оказывать вредные воздействия при низких концентрациях, а также способности к биоаккумулированию. Контроль рассеянных выбросов кадмия и ртути остается проблематичным в нашей стране (например, элементы питания). Этим вопросом должны серьезно заняться экологические структуры, в первую очередь, министерство экологии и природных ресурсов, а также министерство здравоохранения, МЧС», – подчеркнула она.

Представитель организации «Устойчивый Кавказ» в Азербайджане, эколог Фуад Багиров отметил, что в нашей стране был сделан первый шаг – раздельный сбор пластика, бумаги, стекла и остального мусора, но ответственности за неправильную сортировку пока нет.

«Я сторонник создания отдела «мусорной полиции» в МВД. Они могут неправильно сортированный мусор вычислить по квитанциям, чекам и т.д. Иначе невозможно будет находить злоумышленников и привлекать к ответственности. То, что в России декларировали штрафы, не значит, что они будут работать. Механизма у них тоже нет», – поделился он.

Такие отходы, как батарейки, люминесцентные лампы и многие другие, нельзя бросать в общие контейнеры, говорит Багиров. На многих товарах стоит перечеркнутый знак мусорного контейнера. Производители обязаны указывать этот момент, но опять-таки все упирается в отсутствие механизма контроля над утилизацией.

«Пока специальных контейнеров для таких отходов нет, но допустим, они появятся: сознательные граждане будут выбрасывать опасный мусор туда, а несознательные, как и раньше все в одну кучу. Кроме сознательности, нужен какой-то элемент принуждения, чтобы это работало», – считает эколог.

Эколог Тельман Зейналов напомнил, что в нашей стране было принято несколько десятков законов, касающихся мусора, но ни один из них нормально не действует.

«Принять закон – полдела, надо, чтобы он был рабочим. Так, неоднократно были разговоры, статьи на тему борьбы с засильем пластика, были приняты на государственном уровне решения о запрете некоторых видов полиэтиленовых пакетов, одноразовой пластиковой посуды, но разве виден результат? Даже когда в некоторых частях города установили контейнеры для раздельного сбора мусора – зеленые и оранжевые, раздали населению целлофановые кульки соответствующих цветов, но разве так можно бороться с засильем пластика?», – говорит он.

По мнению Зейналова, штрафы ничего не изменят. Нужно заинтересовать население в сортировке, создав пункты по приему разных типов отходов. Он отметил, что сейчас некоторые люди собирают из мусорных контейнеров, на свалках бытовые отходы, которые могут сдать и получить за них определенную сумму. Это касается не только пластика, но и, например, электроники. Но какая-то часть все равно попадает в общий мусор. Использованные батарейки, ртутные градусники и т.д. никуда не сдашь, а выбрасывают их у нас с остальными отходами, и они могут стать причиной загрязнения окружающей среды.