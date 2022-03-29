Возможность продажи российского газа за рубли поставлена под сомнение последующими заявлениями части партнеров Газпрома «из недружественных стран», которые не намерены переходить с евро на российскую валюту в рамках заключенных контрактов.

Как сообщила пресс-служба Кремля, правительству совместно с ЦБ и компанией «Газпром» предписано до 31 марта подготовить доклад о «комплексе мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа в страны Европейского союза на российский рубль». Решение Москвы перевести расчеты в рубли привело европейцев в замешательство. В основном их первичная, спонтанная реакция свелась к безоговорочному отрицанию. Однако не все так просто: Россия обеспечивает 40% потребностей ЕС в газе. Но могут ли импортеры отказаться от действующих контрактов и быстро найти альтернативных поставщиков? И для чего Россия переходит на рубли в расчетах за поставки природного газа? # разбирается, какие у этого решения могут быть цели и последствия.

Игорь Юшков, эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности:

— Решение перевести расчеты на рубли имеет как некие экономические цели, так и символические. Экономические заключаются в том, что, с одной стороны, это приведет к небольшому укреплению рубля, хотя сейчас по решению Минфина «Газпром» итак в течение трех дней продает 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке. При полном переходе на рубль, по всей видимости, предполагается, что иностранные компании будут сами приходить на биржу и менять доллары и евро на рубли в стопроцентном объеме. В результате чуть больше валюты пойдет на внутренний рынок. Таким образом, рубль будет чуть больше востребован и, соответственно, укрепится. Многие выступающие против европейские политики указывают как раз на это. Мол, мы принимали санкции, чтобы ослабить российскую валюту и нанести удар по экономике России, а теперь нам предлагают укреплять таким образом рубль.

Конечно, удобнее всего было бы такую огромную массу рублей иностранным компаниям покупать напрямую у Банка России, а он находится под санкциями и не может проводить операции с иностранцами. Потому логика еще и в том, чтобы сами европейские компании лоббировали в своих государствах снятие санкций с российского Центробанка. Вряд ли это возможно в сложившейся ситуации, но тем не менее создать еще одну заинтересованную сторону в снятии санкций с ЦБ тоже было бы логично для российской стороны. Потому определенная цель еще и том, чтобы показать европейцам насколько пагубны их санкции в данном случае против Банка России.

Определенное символическое значение переход на рубли имеет в том плане, что европейским компаниям скором времени «Газпром» пришлет проект допсоглашения о переходе на рубли. На самом деле для иностранных контрагентов нет разницы отдавать свои доллары и евро напрямую «Газпрому» или обменять их на рубли и передать ему же. Формула ценообразования не меняется. Сколько они в долларовом выражении платили за российский газ, столько и дальше будут платить. А в какой валюте расчет, на самом деле компании все равно. Потому мы каких-то больших возражений от корпоративного сектора не видим. Вся критика идет именно от европейских политиков. Им сложно пойти на предложение, озвученное Путиным в ультимативной форме: либо вы платите в рублях, либо мы не принимаем другие деньги и не поставляем. Предложение перейти на рубль ставит Европу здесь и сейчас перед выбором: готова ли она не в будущем, а сейчас отказаться от российского газа, или же признает зависимость от России?

Подписывая допсоглашение о переходе на рубль, они, по сути, подписываются под тем, что зависят от российского газа и отказаться от него сегодня не могут. Это важно также для их собственного осознания зависимости от России. Чтобы десять раз оглядывались на эту зависимость, прежде чем принимать еще более жесткие санкции, которые вредят и самим европейцам тоже. Ведь одно дело говорить о снижении зависимости до конца года, а через несколько лет и полном отказе от российского газа, а другое – решить здесь и сейчас. Отказаться им будет крайне сложно, поскольку заменить Россию на газовом рынке в данный момент никто не сможет. Последует острый дефицит, рост цен, риск срыва отопительного сезона, перебои в текущем энергоснабжении, снабжении электричеством.

Потому в итоге политики скажут, что это корпоративный вопрос и пусть компании сами решают. А компании перейдут на рубль. Не все, конечно. Политизированные компании вроде польской государственной нефтегазовой корпорации PGNiG, возможно, откажутся. Возможно, PGNiG предпочтет разорвать контракт, который, ко всему прочему, завершается к концу года и компания немного от этого потеряет. Но посмотрим. Сейчас «Газпром» отошлет документы и дальше мяч будет на стороне европейцев.

Акрам Гасанов, юрист и финансист:

— Конечно же, элементов популизма в решении перейти от евро и долларов к рублям в расчетах за поставки природного газа покупателям из недружественных стран больше, чем реальных экономических целей. Здесь важно понимать, что валютой международных коммерческих сделок, как правило, выступают мировые резервные валюты – доллар, евро, фунт стерлингов, швейцарский франк. Это общепризнанные в мире национальные валюты, в которых страны и частные лица держат свои резервы и сбережения, в них основные ценные бумаги большинства стран. Речь о свободно конвертируемых валютах. Рубль к ним не относится, особенно сейчас в условиях сильной его нестабильности. А потому вопрос: что происходит на самом деле?

Начнем с того, что с конца февраля этого года «Газпром» итак продавал 80% своей валютной выручки на внутреннем рынке. Т.е. львиную долю полученной валюты российский газовый гигант и прежде менял на рубли, оставляя себе 20%. Банк России получал доллары, «Газпром» — рубли. Сейчас будет то же самое. По новой схеме иностранные контрагенты станут покупать на российской бирже рубли и передавать их «Газпрому» за полученный газ. Да, в итоге «Газпром» лишается 20% валютной выручки, однако в конечном остатке ничего не меняется. И потом, с таким же успехом российское правительство могло обязать эту компанию продавать всю полученную валюту.

Немало говорится о влиянии этого шага на укрепление рубля. Но рубль от этого не станет резервной валютой. Поясню на простом примере. Приезжая в Азербайджан иностранцы покупают манаты, потому что им здесь приходится платить за товары и услуги в азербайджанской национальной валюте. Во многих торговых точках рады принять доллары, но закон не позволяет. Потому приходится иностранцам покупать манаты, но это не значит, что наша валюта из-за этого становится более востребованной. В итоге таких операций выигрывает банковский сектор. Понятно, что с изменением валюты платежа в плюсе останутся российские банки. Считаю, это решение больше рассчитано на внутреннюю аудиторию. Мол, мы заставили мир принять свои условия. Что до рубля, он не станет от этого более стабильным и востребованным. Но мировые резервные валюты принадлежат странам, которые стабильны, где есть правовое государство, какая-то предсказуемость и прочее вытекающее. Россия сейчас к таким странам не относится. Могла бы когда-то быть такой, если бы развивалась мирно и поступательно, но выбрала другой путь.

Александр Разуваев, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров:

— О переводе российского газового экспорта на рубль говорили еще после дефолта 1998 года тогдашний премьер-министр Примаков и руководитель ЦБ Геращенко. Эти разговоры были в 2008 году во время банкротства Lehman Brothers. Сейчас на рублевые расчеты переходит «Газпром» — государственная монополия в сфере экспорта. Вероятно, к этому шагу присоединится нефтянка, и, если последует такое политическое решение – «Роскосмос», а также ряд других экспортеров. В Telegram каналах пишут, что «Рособоронэкспорт» имеет проблемы с получением платежей в долларах. По сути, Россия таким образом защищается.

Думаю, с переходом на рубль в расчетах за газ проблем не будет и не вижу здесь особой политики. Конечно, это пересмотр контрактов, но после заморозки зарубежных золотовалютных резервов Банка России такое выглядит естественно. Считаю, возможны три сценария оплаты за газ в рублях. Самое простое и логичное решение — иностранцы будут покупать газ за рубли через «Газпромбанк». Возможно, сделка будет осуществляться с Банком России, либо же будет список уполномоченных банков, который, с моей точки зрения, будет полностью совпадать либо похож на список санкционных банков. Если же западные покупатели не пойдут на это, то Россия, вероятно, перекроет экспорт газа в Европу.

Заменить российский газ нечем. Нереализованный проект магистрального газопровода из Ирана, а затем Туркмении и Азербайджана в страны ЕС – Набукко давно похоронен. Туркменистан вряд ли станет его рассматривать, поскольку сейчас 93% его экспорта приходятся на Китай. Стоит ли в текущей ситуации покупать акции «Газпрома»? Они по-прежнему дешевы и привлекательны, но лично меня больше заинтересовали бы компании, которые работают на внутренний рынок и не под санкциями – «Госэнерго», «Русгидро», МТС.