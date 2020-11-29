Освобожденные от оккупации села Кяльбаджарского района — ВИДЕО

Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Кяльбаджарского района.

 

| 2020-11-29T12:47:11+04:00 29 ноября 2020, 14:30|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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