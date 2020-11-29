Освобожденные от оккупации села Кяльбаджарского района — ВИДЕО View Larger Image Министерство обороны распространило видеокадры из освобожденных от оккупации сел Кяльбаджарского района. Редакция| 2020-11-29T12:47:11+04:00 29 ноября 2020, 14:30| (No Ratings Yet)Loading...| Поделитесь с друзьями: FacebookTwitterWhatsappGoogle+Vk Новости по теме:Азербайджанская армия освободила Зангилан! -…Интервью Президента Ильхама Алиева турецкому телеканалу NTVАзербайджан имеет все возможности восстановить…Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к… В рубрике Кадры из села Шахбулаг Агдамского района Gallery Кадры из села Шахбулаг Агдамского района 29 ноября 2020, 12:53 Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени Gallery Суд Пенсильвании отказался признать недействительными почтовые бюллетени 29 ноября 2020, 11:37 Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата Gallery Черногория объявила посла Сербии персоной нон грата 29 ноября 2020, 11:22 Трамп собрался оспорить итоги выборов в Пенсильвании Gallery Трамп собрался оспорить итоги выборов в Пенсильвании 29 ноября 2020, 10:49 Жена Трампа хочет написать мемуары Gallery Жена Трампа хочет написать мемуары 29 ноября 2020, 10:33