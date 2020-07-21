Оставьте Диану в покое – азербайджанский журналист заступился за армянку

Возможно, кого-то из наших патриотов вступление к данной статье возмутит, кто-то поймет, а иной и проклянет меня. Но, руководствуясь чувством справедливости, и чтобы еще раз доказать армянам всего мира, что азербайджанцы вовсе не затачивают «янычарские ножи», как недавно изволила выразиться главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян, автор этих строк решил заступиться за армянку. За армянку, которую притесняют ее же соплеменники.

Речь идет о бывшем ректоре Армянского государственного экономического университета Диане Галоян. Она всеми фибрами души, не покладая рук, ног и других частей тела работала во имя «великого армянского народа», его процветания, но жестокая эклектика политических интриг и мелочной бытовой завистливости, поставили крест на перспективе этому дарованию.

Так в чем же вина этого светила, свет которого угас в темных коридорах интриг политического лабиринта Армении? Ответ абсурден до невозможности.

Оказалось, что Высший аттестационный комитет Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении признал недействительным решение о выдаче ученой степени бывшему ректору Армянского государственного экономического университета Диане Галоян. И причина смехотворна по — армянским меркам.

Студенты вуза, а впоследствии и глава Высшего аттестационного комитета Смбат Гогян, обвиняли ее в плагиате. Они утверждали, что длительное пребывание Галоян в должности ректора стало возможно только благодаря соответствующим связям и политическому покровительству.

В это невозможно поверить, но бедную Диану ее же соплеменники готовы сжечь на костре «армянской правды» лишь из-за того, что она следовала, как говорили в советское время, линии партии и правительства.

Мне интересно, с каких пор в Армении плагиат стал чем-то отталкивающим, запрещенным и чуждым? Армяне, чья вся «история» зиждется на плагиате, должны понимать (и понимают, но скрывают), что «воровство – неотъемлемая часть их существования». Я бы даже сказал, что это их жизненное кредо, восприятие мира.

Приведем несколько примеров плагиата армянского народа в глобальном масштабе. Они присвоили музыку соседей, в частности азербайджанцев. Апогеем является азербайджанская народная песня «Сары гялин», которую армяне в уродливой форме переименовали в «Сары ахчи». На то, чтобы и слово «сары» изменить фантазии не хватило. Но и это еще не все. Они даже «свистнули» песню азербайджанской певицы Раксаны «İnanımmı», которая в Азербайджане не особо котируется. И таких примеров немало.

Перейдем к кухне. Армяне пытаются доказать свое право на азербайджанское блюдо «долма», не имея при этом ни одного аргумента в свою пользу. Хлипкий «довод» — толма происходит от слова «толи» — виноградный лист с громким треском разбивается о суровую реальность. В Азербайджане существует и ярпаг долмасы, и кялям долмасы, и бадымджан долмасы. Ключевое слово «долма» — долдурмаг (по- тюркски заполнять). И причем тут толи? Да и сам Фрунзик Мкртчян в фильме «Мимино» отчетливо говорит: «Ты любишь долма»?

Но все это ничто перед геополитическим плагиатом армян. Куда не ступит нога армянина, он заранее создает почву для того, чтобы «прихватизировать» чужую землю. Воровской инстинкт срабатывает.

Сегодня армяне выдают азербайджанские и турецкие земли за свои, поглядывают, облизываясь на Джавахетию в Грузии, да и Ставропольский и Краснодарский края России начинают пошатываться от армянского напора.

Так я к чему говорю. Я требую, чтобы Диану оставили в покое. А то, что же получается: украла Диана по мелочи – плагиатор, а если ворует весь армянский народ — история? Несправедливо…