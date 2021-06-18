Президент Латвии Эгилс Левитс, выступая вчера в Сейме (парламенте), назвал русский язык пережитком оккупации и предсказал его вытеснение в стране английским. Об этом пишет портал Delfi.

По словам политика, большинство латышей сталкиваются с дискриминацией на рынке труда из-за незнания русского и власти должны способствовать распространению «одного из языков Евросоюза», чтобы решить проблему. «Нужно положить конец этому советскому наследию, поскольку иначе из рынка труда будут исключены наши соотечественники, которые возвращаются из заграницы, и молодые люди, не владеющие русским языком», — сказал Левитс.

Он добавил, что парламенту республики следовало бы чаще проводить дебаты на эту тему и приглашать на них премьер-министра, министра иностранных дел и уполномоченного по правам человека. «Понимания особой конституционной роли государственного языка в нашей стране недостаточно», — отметил глава государства.

На это тут же отреагировала пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова – она призвала латвийские власти «прекратить системную дискриминацию русскоязычных граждан и предоставить русскому языку официальный правовой статус».

«Хочется ответить господину Левитсу, что это не советское наследие, а ЕС-овское настоящее. Демократия, к которой Латвия так стремилась», — написала Захарова.

Она предположила, что своим заявлением Левитс решил «отвлечь внимание общественности от претензий международного сообщества к обеспечивающей системную дискриминацию русскоязычных граждан внутренней политике руководимого им государства».

Прокомментировать эту ситуацию # согласился латвийский журналист Юрис Экштейнс (Лиепая):

— Левитс, конечно, немного идеалист. Непонятен, правда, его призыв заменить русский языками Евросоюза. Латышский тоже язык Евросоюза. Если речь идёт, например, об английском, такое вытеснить едва ли получится в ближайшем будущем. Например, здесь, в Лиепае, живут эксперты из Западной Европы. Разумеется, они говорят по-английски и им всегда ответят на этом языке. Но, например, в магазинах на всех товарах должна быть обязательная аннотация на латышском с объяснением, что это такое. Например, на моющих средствах может быть какое-то предостережение, и информации на английском, французском, немецком недостаточно, обязательно должен быть перевод на латышский.

Но главное даже не это. По моим наблюдениям, новое поколение в Латвии говорит на латышском уже практически везде — на работе, в транспорте, в компаниях, на отдыхе. Причем, вполне возможно, что у них дома все говорят по-русски. Но они вот между собой все говорят по-латышски.

Многие же родились в смешанных семьях. И они, как мне кажется, даже не поймут, о чем вещала Мария Захарова. Хотя русский здесь все прекрасно понимают, и он тут также звучит везде, и никаких проблем с этим нет.

Но и проблема, о которой говорит президент Левитс, существует. Мне, например, известен случай, когда говорящие по-русски посетители ресторана (это было в Лиепае) написали жалобу на официантку из-за того, что та говорила с ними по-русски, но с сильным латышским акцентом. Им это было, очевидно, неприятно. И администрация ресторана приняла сторону клиентов. Хотя официантку и не уволили, но она была лишена премии. С другой стороны, бизнес исходит из того, что, если клиент уходит, то это плохо. Поэтому всегда предпочтение будут отдавать владеющим русским языком кандидатам при приёме на работу. При этом, такое требование в Латвии не имеет правовых оснований. То есть, в любой сфере работник имеет право не знать русский язык.