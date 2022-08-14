В Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Об этом заявил министр юстиции страны Янис Борданс.

«Нужно установить запрет на использование языка, который не является языком Европейского союза, в дополнение к государственному языку при продаже товаров или оказании услуг», — заявил чиновник.

Он не исключил, что в телефонных и банковских сообщениях также будет исключен русский язык.

«На практике долгосрочные последствия русификации таковы, что закрепилась практика одновременного использования латышского и русского языков в повседневном общении, местах оказания услуг и на рабочих местах. Этого не следует допускать, за исключением определенных случаев, которые будут перечислены в законе. Но обществу нужно знать, что латышский язык должен использоваться для деловых отношений и общения на рабочих местах», — сказал Я.Борданс.

По его словам, в ближайшее время такой закон может быть направлен на совещание сторон, формирующих правительство, после чего можно будет подать его в Сейм.(rosbalt.ru)