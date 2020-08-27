ОСАГО по индивидуальному тарифу: система автострахования нуждается в реформировании

Отечественные эксперты отмечают, что ОСАГО в нашей стране не выгодно страховым компаниям, и пора что-то предпринять, чтобы изменить ситуацию к лучшему.

В России на днях тарифы на ОСАГО стали индивидуальными.

Новые правила расчета стоимости полиса должны порадовать добросовестных водителей. На стоимость ОСАГО сможет повлиять езда на красный свет светофора и по встречной полосе и т.д. Теперь страховщики будут учитывать коэффициент возраст-стаж водителя. Возможно, будет учитываться класс автомобиля и даже его цвет, но пока идет изучение статистики.

Эксперт в области страхования Хаял Мамедханлы заявил #, что дифференцированный подход, исходя из различных критериев — хорошая идея. Соответствующие данные собирают и анализируют.

«Я в свое время также предлагал внедрить некоторые параметры, в частности, чтобы стоимость ОСАГО была разной в зависимости от места проживания. Так, 70% аварий приходится на Баку, и несправедливо, что в деревне за страховку приходится платить столько же, сколько в крупном городе. В городе машину многие водят по чуть ли не полдня, а в сельской местности гораздо меньше часов, а то и вовсе не каждый день», – отметил он.

Также, по его мнению, можно применять разные цены в зависимости от типа машин, скажем, за спортивные страховка должна быть больше. Такси необходимо отделить от обычных машин в страховании. Именно на такси приходится большое количество ДТП, и в итоге на них тратятся деньги других страхователей.

«У нас планировали внести какие-то изменения в закон, но ничего так и не было сделано, и сомневаюсь, что сделают в обозримом будущем. В Азербайджане есть только система бонус-малус, но и та нормально не работает. ОСАГО — головная боль для многих отечественных страховых компаний. Немало компаний отказываются страховать машины, у которых объем двигателя менее 2 литров, так как им это невыгодно. В Баку же много малолитражек», – говорит Мамедханлы.

Можно, как считает эксперт, рассмотреть российский, турецкий опыт, опыт других стран. Но проблема в отсутствии нормальной аналитики, статистической базы.

«Возьмем статистику ДТП, где, например, говорится, что авария произошла в результате потери управления, но не анализируются причины. Нужна статистика видов ДТП, важно знать возраст, пол, цвет машины тех, кто чаще попадает в аварии. Все эти данные нужны страховщикам, чтобы на их основании сделать соответствующие выводы», – подчеркнул специалист.

С тем, что индивидуальный подход в ОСАГО необходим, согласны и другие эксперты.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев уверен, что благодаря подобным мерам ОСАГО может стать выгодным для страховых компаний. К тому же поощряя ответственных водителей, возможно, удастся уменьшить число ДТП.

«Нужно оценивать разные параметры, в частности стаж водителя. Если у автомобилиста большой стаж вождения без аварий, то он должен платить минимальную сумму. Новички же должны платить стандартный тариф, а если в течение трех лет они не совершат ни одной аварии, то перейдут в категорию тех, для кого стоимость будет снижена. Нужно учитывать и возраст водителей, ведь если за рулем человек в преклонном возрасте, риски могут быть выше. Можно, – считает он, – оценивать риски и исходя из определенных заболеваний. Так, знал человека, у которого было заболевание, вследствие которого он кратковременно терял сознание, но при этом водил машину. Не думаю, что в этом случае должны применяться те же критерии, что и к здоровому человеку».

Агаев считает, что важно, чтобы при составлении страхового полиса участвовали психологи. Они могут помочь определить, как, скажем, цвет машины, работа, наличие или отсутствие семьи и другие критерии могут влиять на риск попадания в ДТП.

А после окончания пандемии, по словам эксперта, вопрос психического здоровья водителей вообще станет одним из основных, ведь люди несколько месяцев были на нервах. Это не могло не сказаться на их психике, а за рулем стрессоустойчивость важный фактор. Многие стали более нетерпеливыми, нервными.

Экономист Натиг Джафарли подчеркивает, что есть много разных вариантов, которые можно применять в автостраховании. По его словам, российский опыт интересен и его стоило бы изучить. Он отметил, что в этой стране большая конкуренция между страховыми компаниями. Многие компании получают лицензию, позволяющую им заниматься этим видом деятельности. Надо и в Азербайджане в сфере страхования развить здоровую конкуренцию и придумать гибкие правила. Тогда этот сегмент перестанет быть убыточным и начнет, наконец, развиваться.