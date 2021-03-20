Оппозиция в Грузии объявила подготовку к митингам

Представители оппозиционных партий Грузии после провала переговоров с властями по выходу из политического кризиса начинают готовиться к митингу, который состоится 15 мая в Тбилиси. Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил журналистам один из лидеров партии «Единое национальное движение» Заал Удумашвили.

«С сегодняшнего дня, с этой минуты оппозиция переходит на чрезвычайный режим работы. Это означает, что мы поедем в каждый город, каждое село, войдем во все семьи и еще раз убедим население, что у борьбы всегда есть смысл, так как за нами правда.

За этот период будут акции как в Тбилиси, так и в регионах. И на заключительном этапе мы соберемся 15 мая в Тбилиси на проспекте Руставели», — заявил Удумашвили.