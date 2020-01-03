Оппозиция Молдовы потребовала отставки правительства

Оппозиционная партия «Действие и солидарность» требует отставки правительства Молдовы из-за решения о повышении тарифа на междугородние автобусные рейсы заявил в пятницу на пресс-конференции депутат Игорь Гроссу.
Чтобы зарегистрировать инициативу о вотуме недоверия кабмину в парламенте, нужны голоса минимум 33 депутатов, отставка правительства будет одобрена, если ее поддержит хотя бы 51 депутат. При этом парламентская фракция партии «Действие и солидарность» состоит из 14 депутатов.
«Правительство сделало крайне неприятный рождественский подарок, к сожалению, люди будут продолжать пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но они будут платить больше. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты, в этих условиях мы требуем отставки правительства», — сказал Гросу.