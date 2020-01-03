Оппозиция Молдовы потребовала отставки правительства

«Правительство сделало крайне неприятный рождественский подарок, к сожалению, люди будут продолжать пользоваться неработающим, опасным, примитивным транспортом, но они будут платить больше. Нынешняя ситуация устраивает только тех, кто монополизировал транспортные маршруты, в этих условиях мы требуем отставки правительства», — сказал Гросу.