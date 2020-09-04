Оперативный штаб с 8 сентября введет очередные смягчения

С учетом санитарно-эпидемиологической ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении дополнительных смягчений ужесточенного карантинного режима с 00:00 8 сентября 2020 года.

Как сообщает АПА, смягчения коснутся следующих сфер:

С соблюдением карантинных требований и в соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики №237 от 6 июля 2020 года «О регулировании некоторых вопросов в связи с приемом посетителей на объектах общественного питания в период пандемии коронавируса (COVID-19)» разрешается оказывать услуги внутри объектов общественного питания до 00:00;

Устраняются введенные в связи с въездом и выездом из Баку, Сумгайыта и Абшеронского района ограничения (за исключением междугородних и межрайонных пассажироперевозок);

С целью выхода из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации и не допустить новых случаев заражения вирусом, мы еще раз призываем всех соблюдать требования карантинного режима, медико-профилактические правила.