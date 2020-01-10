Окунуться в культуру Китая: всю неделю в Музее ковра будут справлять Праздник весны

В Азербайджанском национальном музее ковра отмечают наступление Нового года по китайскому календарю. Как известно, в этом году он наступит 25 января.

Так, начиная с сегодняшнего дня и до конца следующей недели в музее будут проводиться мастер-классы, посвященные китайским традициям (чайная церемония, вырезание из бумаги украшений, изготовление китайских фонариков и многое другое), лекции о китайском искусстве. Помимо этого, в фойе музея организована фотовыставка, которая познакомит посетителей с богатым многообразием китайских городов и провинций. Вход в музей все эти дни будет свободный.

Как сообщает #, на церемонии открытия мероприятия посол Китая в Азербайджане Го Минь рассказала о традициях празднования Китайского Нового года, который также называют Праздником весны. Она рассказала, что мероприятия, посвященные празднику, проводятся в разных странах мира, помогая жителям этих стран поближе познакомиться с традициями и культурой Китая.

«Праздник весны – это своего рода визитная карточка Китая. Мы выражаем благодарность Азербайджанскому национальному музею ковра и Институту Конфуция в Баку за содействие в проведении данного мероприятия», — заключила посол.

По окончании официальной части гостям был представлен фильм о наступлении нового года в Китае, который в ярких кадрах раскрывает всю гармонию и красоту этого праздника.

Посетив в эти дни музей ковра, бакинцы и гости города смогут узнать много интересного о китайской национальной одежде, живописи, каллиграфии и пекинской опере, посетив лекцию о китайском искусстве, которую проведут преподаватели Института Конфуция в Баку Чен Сяоженом, Сунь Менсином, Чанг Сиронгом и Джанг Хенгом.

Волонтеры мероприятия будут синхронно переводить речь китайских специалистов на азербайджанский язык.

В интервью # директор музея Ширин Меликова рассказала, что Азербайджанский национальный музей ковра тесно сотрудничает с Посольством Китайской Народной Республики в Азербайджане и музеями КНР.

По ее словам, в минувшем году Азербайджанский национальный музей ковра принял участие в выставке «Чудесная Азия – Азиатские цивилизации» в китайском городе Хайнань, где азербайджанские ковры и другие произведения азербайджанского декоративно-прикладного искусства из коллекций Фонда Гейдара Алиева и Азербайджанского национального музея ковра смогли увидеть более трех миллионов посетителей.

Посетители музея получат возможность в полной мере окунуться в мир китайской культуры, научиться правильно заваривать чай в соответствии с народными традициями этой страны, написать записку и пожелания себе и близким на специальной бумаге, сплести браслет на удачу и смастерить знаменитый китайский фонарик. В этом и другом гостям будут помогать представители Института Конфуция в Баку и волонтеры.

В одном из залов музея расположен стенд с новой книгой, выпущенной директором Института Конфуция в Баку Рафигом Аббасовым.

«Одной из главных задач нашего института является пропаганда китайской культуры в Азербайджане и азербайджанской культуры в Китае. Основу дружеских связей и многостороннего сотрудничества Азербайджана с Китаем заложил наш великий общенациональный лидер Гейдар Алиев. В новой книге отражена обширная деятельность нашего президента Ильхама Алиева по развитию этих связей. Фактически это такая маленькая энциклопедия азербайджано – китайских связей», — говорит Аббасов.

Организаторы праздничных мероприятий не сомневаются в том, что все происходящее в эти дни в музее найдет большой отклик в сердцах бакинцев и гостей нашей столицы. А в глобальном значении станет еще одним шагом на пути укрепления отношений в сфере культуры между Азербайджаном и Китаем.