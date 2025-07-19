Окружной суд США округа Колумбия вынес решение в пользу «Радио Свобода/Радио Свободная Европа» (RFE/RL) в деле против Агентства США по глобальным медиа (USAGM) о задержке финансирования, выделенного Конгрессом.

Об этом пишет RFE/RL, передает «Европейская правда».

Как отмечается, судья Ройс Ламберт постановил, что USAGM должно выплатить RFE/RL остаток средств, предусмотренных на 2025 финансовый год, и признал, что попытка агентства навязать новые обременительные условия гранта и отказ от добросовестных переговоров были незаконными.

«Беспрецедентным является случай, когда агентство требует, чтобы полностью новые условия регулировали его многолетние рабочие отношения с грантополучателем, а затем перестает отвечать, особенно когда агентство обязано по закону ежегодно выделять средства, выделенные Конгрессом, конкретному субъекту», – говорится в заявлении судьи.

Задержка финансирования уже привела к массовым сокращениям, отмене программ и угрозе глобальному присутствию RFE/RL, подчеркнул судья.

Президент RFE/RL Стив Капус назвал судебное решение кульминацией длительных юридических усилий и важным шагом для продолжения миссии компании.

«Эта победа дает нашим журналистам необходимый импульс для того, чтобы и в дальнейшем еженедельно достигать почти 47 миллионов человек, которые полагаются на нашу журналистику для получения фактов и противодействия злонамеренной пропаганде авторитарных правительств», – сказал он, добавив, что информационное пространство нельзя отдавать тиранам.

Общий бюджет USAGM на 2025 год составляет $950 млн, из которых около $153 млн предусмотрено для RFE/RL. Агентство контролирует деятельность таких СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свободная Азия» и другие.Отмена финансирования «Радио Свобода», как сообщалось, была связана с решением Трампа сократить Агентство США по глобальным медиа (USAGM).