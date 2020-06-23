Одним все – другим ничего: как действует механизм полного страхования вкладчиков?

В прошлой статье освещались проблемы застрахованных вкладчиков, вызванные ликвидацией четырех банков https://zerkalo.az/fond-strahovaniya-otkazyvaetsya-platit-o-prichinah-massovogo-nedovolstva-vkladchikov-obankrotivshihsya-bankov/. Однако положение незастрахованных клиентов финансовых организаций, оказавшихся перед лицом неплатежеспособности финансовых структур, еще сложнее.

По мнению экономистов, решение Центрального банка отозвать лицензии четырех финансовых организаций обострило вопросы к механизму страхования вкладов, по сути своей покрывающему убытки одних клиентов за счет других. Ведь результатом такого подхода становится компенсация убытков застрахованных вкладчиков за счет юридических лиц и бизнеса.

«При таком раскладе судьба депозитов юридических лиц и предпринимателей остается неопределенной, в то время как разместившие свои депозиты в банках физические лица полностью полагаются на систему государственного страхования», — сообщил в комментариях # эксперт совета Центра поддержки экономических инициатив Самир Алиев.

История внедрения системы безлимитной компенсации вкладов относится к 2015 году. Тогда перед лицом экономического кризиса и падения нефтяных цен правительство решило поддержать банки и вкладчиков, как следствие в стране был принят закон «О полной компенсации вкладов», призванный предотвратить потери вкладов физических лиц на случай банкротства финансовых структур. Согласно действующему законодательству на текущий момент все банки и местные отделения иностранных финансовых структур, привлекающие средства физических лиц, являются членами Фонда страхования вкладов, выплачивающего полную компенсацию по застрахованному вкладу в случае банкротства банка.

По свидетельству экономиста, это решение не было лишено логики, поскольку на волне падения цены нефти и банковского кризиса начался массовый отток вкладов из банков. Система полной компенсации помогла добиться стабильности, но нельзя продолжать эту практику в долгосрочной перспективе. Эксперт обращает внимание на недостатки системы, призванной защитить средства рядовых граждан и предотвратить отток депозитов из финансовых структур.

И хотя существующий механизм поддерживает защищенных вкладчиков, он в целом неприемлем в долгосрочной перспективе для банковского сектора, уверен экономист. Основным недостатком этой системы Алиев считает тот факт, что Фонд страхования вкладов становится крупнейшим кредитором закрывшихся банков. «Ведь когда закрывается финансовая организация, защищенные депозиты физических лиц полностью возвращаются Фондом страхования. Иными словами, упомянутая структура становится кредитором банка, — говорит аналитик. – При этом по действующему банковскому законодательству при банкротстве банка средства основного кредитора в лице этого фонда возвращаются в первую очередь».

При таком раскладе получается, что чем больше защищенных депозитов в банке, тем меньше шансов у незастрахованных кредиторов получить назад свои деньги. Ведь активы обанкротившихся финорганизаций распределяются между кредиторами банка в порядке ротации. И последними в очереди на получение денег находятся именно незащищенные вкладчики – юридические лица и предприниматели. По свидетельству специалиста, в четырех обанкротившихся банках – Atabank, AGBank, NBCBank и Amrahbank общая сумма защищенных вкладов населения составила 686 млн. манатов.

При этом согласно информации этих банков, под занавес минувшего года активы трех финансовых структур — Amrahbank, NBCBank и AGBank составили 987,1 млн. манатов. Активы Atabank на конец третьего квартала прошлого года были на уровне 532,1 млн. манатов, а к концу года снизились. Таким образом, их активы составляли 1,5 млрд. манатов.

По данным Алиева, реальная сумма активов банков значительно меньше. При этом очевидно, что финансовые структуры не могут выполнить свои обязательства. Если 686 млн. манатов активов с общим отрицательным капиталом в 428 млн. манатов будут переданы в фонд для компенсации средств защищенных вкладчиков, у незастрахованных клиентов этих банков нет шансов. Фонд страхования заберет свои деньги, потраченные на возмещение застрахованных вкладов, сюда же входят расходы и издержки, понесенные временными администраторами и ликвидатором. После компенсируют обязательства перед работниками банков, выплачиваются обязательные платежи в государственный бюджет и пр. Незастрахованные вкладчики последние в этой очереди.

Помимо того, что ликвидатор в лице Фонда страхования является крупным кредитором закрывшихся банков, основной его задачей является возврат собственных средств после компенсации вкладчикам. В такой ситуации Фонд становится заинтересованной стороной – для выполнения своих обязательств структура предпочитает быстро и дешево продать имущество банков, чтобы сэкономить собственные средства, не заботясь при этом о рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества. В довесок этому полная гарантия вкладов физлиц приводит к концентрации капитала в крупных банках, резюмировал экономист.