Одни ждут смягчения карантинного режима, а другие требований ОПЕК+

Нередко мы лучше запоминаем отдельные мысли, чем имена и фамилии их авторов.

Наверное, это вовсе неслучайно: ведь, не в именах и фамилиях, а именно в мыслях отражена суть, а иногда весь трагизм исторического развития человечества.

Поэтому, мимолетно подумав о сопутствующем пандемии нефтяном кризисе, я в очередной раз вспомнил одну мысль, имя автора которой уже давным-давно основательно забыл: «Вся история человечества есть история способов получения или добычи энергии».

Наверное, эти слова можно было бы дополнить, а «также история борьбы за энергетические ресурсы…»

Да, как говорится, неугомонные, ненасытные бизнес — аналитики самых различных стран пророчат, что Эр-Рияд готовится к очередной войне с Россией, и она, по всей видимости, состоится 10 июня.

Признаться, автор этих строк не очень разбирается в различных аспектах и тонкостях, т.е. в конъюнктурах, мирового нефтяного рынка, и в отличие от наших некоторых независимых и зависимых экономистов, которые с такой же легкостью рассуждают о цене «черного золота», как о цене куриного яйца, только туманно представляет главные моменты этого сложного процесса.

Понятно, что одни страны проигрывают от снижения цен, а другие от сокращения производственных объемов.

В принципе, самые общие контуры нефтяной схватки между Москвой и Эр–Риядом известны нашим внимательным читателям. Понятно, что это борьба не только за прибыль, но и за энергетические рынки. Россия проиграла первый раунд – неслучайно, и аналитики нашего северного соседа систематически пишут об этом, подчеркивая самые различные геополитические и геоэкономические подтексты этого поражения, т.к., по их мнению, Москве уже не до Сирии и Венесуэлы, плюс, якобы, это поражение стало первым серьезным ударом по рейтингу президента В.Путина.

Мы, конечно, не в состоянии сказать что-то однозначное по этому поводу, т.к. точные выигрыши и проигрыши отдельных стран известны только бизнес – аналитикам. Пока известно только то, что цены гораздо выше предельно низкого уровня, и это обнадеживает нас, что до катастрофы еще далеко.

Но ответить на вопрос «Пройден ли опасный рубеж?», мы еще не в состоянии, т.к. многое прояснится именно в первой декаде июня.

Понятно, что еще одним важным сдерживающим фактором в отношении нефтяного кризиса является пандемия: думается, что сильные мира сего с пониманием относятся к существующей ситуации, т.к. в эти пандемические дни и месяцы тотальный нефтяной кризис стал бы для стран – нефтяных экспортеров, на самом деле, настоящим Судным Днем, хотя последний не есть только финал всего земного, но и начало всего небесного, чего не скажешь о нефтяном кризисе или пандемии – переплетение этих воистину тяжелых двух бед не обещает человечеству «небесную манну» …

Чуть выше, в начале статьи мы напомнили довольно интересную интерпретацию исторического развития, обозначив его главный вектор, как борьбу за добычу и передел энергетических ресурсов.

В этом отношении отметим, что мировая геополитика и геоэкономика еще долго будут пахнуть нефтью и газом. Понятно, что Россия стремится вытеснить из мирового нефтяного рынка Соединенные Штаты, а они Россию, поэтому можно однозначно заметить, что мировая нефтегазовая война продолжается. Она имеет и локальный, и глобальный характер. Например, в прошлом году мы наблюдали нефтяную войну между Россией и Беларусью, и известно, что благодаря поддержке стран Запада Минск пока что выиграл эту войну.

Но на горизонте маячат контуры новой газовой войны. Напомним, что США уж давным-давно стремятся вытеснить из европейского рынка российский газ. Но, как ни странно, некоторые европейские страны, особенно Германия, пока что ставит знак равенства между российской и американской гегемонией, и по этой причине Ангела Меркель не реагирует на требования американских союзников. Но есть такая поговорка, клин вышибается именно клином. Штаты, чтобы уничтожить российский газовый проект, намерены, как говорится, завалить весь европейский рынок очень дешевым газом; на днях сообщили, что, например, Катар уже готовится к широкомасштабной газовой войне против российского «Северного потока», хотя потенциальных альтернатив российскому газу на континенте, в принципе, достаточно…

Ясно, что пока ядерная, или классические виды энергии – ветряная и солнечная — еще не вытеснили нефть и газ из сферы потребления, поэтому непонятно: скоро ли наступит конец нефтяной и газовой эры? Только теперь изучаются способы добычи нефти и газа на арктическом шельфе, а тут, надо заметить, запасы огромные. Но не исчерпали себя и классические месторождения. Например, есть предположение, что в Средиземном море сосредоточены огромные запасы и неслучайно вокруг этого региона наблюдается сгущение различных геополитических векторов…