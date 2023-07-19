Статистика все эти годы бодро информирует о росте зарплат, а они остаются на уровне десятилетней давности. Если прибавить к этому многократно возросшие цены, реальные доходы населения существенно понизились.

Давайте в очередной раз приглядимся к данным Государственного комитета статистики. Судя по официальным данным, среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане на 1 июня 2023 года составила 916,8 манатов ($539,3 по текущему курсу). Как и следовало ожидать, новый показатель превысил тот же за те же месяцы прошлого года на 11,1%. Мы не будем пускаться в длинные рассуждения, а просто сравним сегодняшнюю среднюю зарплату с той, что получали еще десять лет назад в долларах.

Итак, сейчас в результате постоянного роста она составила $539,3 долларов, а ведь еще десять лет назад – в 2013 году средние оклады азербайджанцев в долларах были выше и составляли по той статистике $541,4. А теперь приглядимся к результатам сравнительного анализа. По ним средняя оплата труда азербайджанцев в 2011 году составляла $460,2; 2012 году — $506,4; 2013 году– $541,4; 2014 году – $567,6; 2015 году – $452,9; 2016 году – $313,3; 2017 году – $306,7. Как видите, падение маната и ползучая девальвация сократили доходы наших граждан по сравнению с 2014 годом. Средняя номинальная зарплата по республике за последние десять лет не только не увеличилась, но лишь приблизилась к уровню 2013 года.

А ведь за все это время цены не стояли на месте – только за годы пандемии коронавируса продовольственная инфляция в мире и в нашей стране тоже побила рекорды. Цены на некоторые первостепенные продукты потребительской корзины удвоились. По словам покупателей, продовольственная инфляция сильно отразилась на их семейном бюджете.

«Цены сейчас хоть и растут не так сильно, но нашей семье хватило подорожания последних лет, — рассказывает домохозяйка Айнур Велиева. – Стоимость килограмма мяса в результате выросла почти двукратно, подорожали молоко и хлеб, крупы, масло. Я уже молчу про одежду, коммуналку и многое прочее. В нашей семье работает только муж, а мне приходится присматривать за малолетними детьми, поэтому его зарплаты порой не хватает на самое необходимое».

Еще два года назад горожанин Эльнур Алиев покупал неплохое мясо за 11 манатов – сейчас продукт такого же качества стоит на порядок выше. Хлеб – и тот вырос в цене почти в два раза, говорит мужчина. «Выжить на 900 манатов зарплаты практически невозможно – этих денег нашей семье из четырех человек едва хватает на продукты, — делится он. – На все остальное – тоже необходимое – коммуналку, лекарства, одежду приходится подрабатывать».

Нужно еще понимать, что средняя номинальная зарплата, которую чаще всего использует Госкомстат в своих подсчетах, необъективна. Она вычисляется как в старом анекдоте — одни едят мясо, другие капусту, а в среднем получаются голубцы. Более объективной специалисты считают методику вычисления медианной зарплаты — величина, которая делит все количество рабочих мест на две равные части: 50% оплачиваются ниже этого значения и 50% — выше. Минтруда упоминает про нее редко – по данным на март медианная зарплата составляла у нас 424 маната ($249,4).

За год размер медианной зарплаты по стране возрос на 4,7% или 19 манатов. Информация по этому показателю по частному и государственному секторам, а также Баку и регионам не предоставляется. По состоянию на март официально половина работников по найму или 867 тыс человек получали заработную плату ниже 424 манат – это примерно половина от средней зарплаты в стране.

По состоянию на 1 июня 2023 года, утверждают в Госкомстате, 898,6 тыс. трудящихся были заняты в государственном секторе экономики, 827,7 тыс. человек — в частном.