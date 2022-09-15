Депутат: «Уверен, что просьба граждан, чьи чеки еще остались на руках, будет услышана»

Экономист: «Правительство Азербайджана должно действовать в направлении решения проблемы»

Юрист: «Либо срок оборота увеличить, либо компенсацию выплатить»

Прошло почти 27 лет после указа великого лидера Гейдара Алиева о выдаче гражданам Азербайджанской Республики бесплатных приватизационных талонов. В указе указано, что основными акционерами государственного имущества, подлежащего приватизации в переходный период, должны быть граждане. В частности, степень участия граждан в процессе определена на уровне 65 процентов. В то же время защищенный от инфляции ценовой эквивалент каждого приватизационного ваучера оценивался примерно в 2000 долларов США.

Все это являлось проявлением заботы общенационального лидера Гейдара Алиева о гражданах Азербайджана, и открыло перед населением страны широкие возможности. Но благодаря чиновничьей олигархии и группе предпринимателей этот поступательный процесс был прерван. Несмотря на то, что приватизационные чеки считаются ценной государственной бумагой, а согласно действующему законодательству срок обращения ценных бумаг не ограничен, было объявлено, что срок обращения чеков истек с 2011 года.

Сегодня сотни тысяч граждан, у которых еще есть чеки на руках, ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Интеллигенция страны, депутаты Милли Меджлиса, общественные и политические деятели, ученые и деятели культуры, экономисты, юристы, представители институтов гражданского общества призывают правительство либо увеличить срок обращения, либо выплатить компенсации за оставшиеся на руках приватизационные чеки, тем самым восстановить права граждан. Хотя обращение было адресовано премьер-министру Али Асадову и министрам от имени граждан страны, в руках которых еще остаются чеки, официального ответа до сих пор не получено.

Почему молчит правительство? Редакция # попыталась прояснить проблему.

По словам члена Комитета Милли Меджлиса по обороне, безопасности и противодействию коррупции Айдына Мирзазаде, похвально, что граждане, имеющие на руках чеки, обращаются в соответствующие учреждения: «Азербайджан — правовое, демократическое государство. Здесь нет препятствий для того, чтобы граждане высказывали свое мнение по любому вопросу и обращались в различные государственные учреждения. Если граждане страны обратились по этому поводу в соответствующие круги власти, они, вероятно, получат официальный ответ».

«Указ великого лидера Гейдара Алиева о бесплатной выдаче гражданам Азербайджана приватизационных чеков стал историческим и очень прогрессивным событием. Как и всегда, общенациональный лидер встал на защиту интересов граждан страны в этом вопросе. Просто уровень просвещения этого процесса был невысок, из-за чего граждане не знали, какие именно решения принимать. Есть граждане, которые и сегодня держат свои чеки на руках. Надеюсь, что их проблема найдет положительное решение», — сказал депутат.

Мирзазаде отметил, что приватизационные чеки, принадлежащие ему и его семье, он вложил в какое-то предприятие: «По правде говоря, судьба этого предприятия меня потом не интересовала».

Натик Джафарли, член Политического комитета партии РЕАЛ, эксперт-экономист, считает, что в связи с этим может быть принят новый закон: «Приватизационные ваучеры могут снова вернуться в обращение. Со старыми правилами может быть трудно вернуть их в обращение. Прошло достаточно времени, и за этот период много раз случались инфляции, и манат, и те предприятия обесценивались на фоне валютных изменений. С этой точки зрения принятие нового закона необходимо для справедливого решения этого вопроса».

«Сегодня крупные предприятия в основном находится в руках государства. Ваучеры можно использовать при их приватизации. В любом случае, если сотни тысяч граждан ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость, необходимо откликнуться на их призывы. Правительство Азербайджана должно принять меры для решения проблемы», — сказал Джафарли.

Правозащитник Сахиб Мамедов считает, что хотя распределение приватизационных чеков было проведено совершенно прозрачно, процесс не был завершен успешно: «Это был очень серьезный указ. Это открыло широкие возможности для граждан страны. Однако низкий уровень образования и вмешательство дельцов в итоге помешали успешному завершению процесса. Сегодня сотни тысяч граждан с чеками на руках ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Правительство Азербайджана должно начать разбирательство в этом направлении».

«Если мы хотим прийти к логическому итогу по этому вопросу, расследования должны проводиться с учетом интересов граждан. Права граждан должны быть защищены во всех случаях. Их нельзя оставлять на упование Аллаха. Либо период оборота должен быть увеличен, либо ущерб должен быть компенсирован в той или иной форме. Как это реализовать, как я уже сказал, относится к компетенции соответствующих учреждений. Они также должны внести ясность в этот вопрос», — заключил Мамедов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для сведения:

Приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, имеющим государственную регистрацию в 1997 году, как наследственная доля имущества. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и носят в себе право на собственность. Стоимость каждого чека одинакова. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными ваучерами, и процесс приватизации должен осуществляться в такой форме.

Стоимость каждого чека составляет 1/32-млн долю. И эта доля имущественного эквивалента указана в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость каждого из приватизационных чеков должна быть приравнена доле государственной собственности.

Когда чеки печатаются, правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти ваучеры оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок действия ваучеров, приостановку срока их обращения некоторые чиновники расценивают как попытку закрыть вопрос.

Такое положение дел в этой сфере обусловили низкий уровень образования населения и вмешательсво в процесс части дельцов от бизнеса и чиновников-олигархов. Хотя некоторая часть населения продала свои ваучеры на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

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Айдын Гярай, специально для #