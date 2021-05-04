Обязательная вакцинация признана законной: как решение ЕСПЧ может повлиять на ситуацию с прививками?

Вакцинация позволила человечеству победить множество болезней, но отношение к ней все равно неоднозначное. Однако, если взрослые могут сами решать, прививаться им или нет, то за детей это решение принимают их мамы и папы. Немало родителей сейчас против того, чтобы их детям делали прививки. Обычно это касается не всех, а некоторых вакцин, которые, как они считают, могут привести к серьезным осложнениям. Их пугают возможные побочные эффекты. Государство же в лице работников сферы здравоохранения выступает за вакцинацию как эффективное средство профилактики опасных заболеваний.

Имеет ли право государство вмешаться в вопрос прививок детей, чьи родители против их вакцинации? Этот и другие вопросы # прокомментировал глава Правозащитного центра Азербайджана Эльдар Зейналов.

– Расскажите о недавнем решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), связанном с вакцинацией детей.

– В начале апреля Большая Палата Европейского Суда по Правам Человека (ЕСПЧ) приняла решение по делу «Вавричка и другие против Чешской Республики» (жалобы № 47621/13 и пять других), касающемуся вопроса обязательных прививок детей от заразных болезней. Обязательная вакцинация была признана законной и временами необходимой в демократическом обществе.

Естественно, что в условиях пандемии и проводящейся в глобальном масштабе вакцинации от коронавируса, эта тема не могла не вызвать дискуссии среди специалистов и общественности о том, послужит ли это решение основанием для принудительной вакцинации детей малоизученными препаратами. Тем более что родители, не желавшие делать своим детям прививок и поплатившиеся за это штрафом и недопуском детей в детский сад, в ЕСПЧ проиграли.

Как и во многих делах, касающихся вмешательства правительства в семейную жизнь, в этой жалобе шла речь о балансе общественных и личных интересов. В данном случае, перевесил общественный интерес. В случае заразных заболеваний, вакцинация нужна не только тем, кто хочет и может пройти вакцинацию, но и тем, кто лишен этой возможности по медицинским противопоказаниям. Последние вынуждены рассчитывать на коллективный иммунитет и общественную солидарность других членов общества. Помимо здоровья невакцинированных людей, на кону и социально-экономические интересы, так как эпидемия способна нарушить нормальное функционирование хозяйства и привести к материальным потерям общества.

Таким образом, хотя требование обязательной вакцинации детей против воли их родителей и является вмешательством в личную и семейную жизнь, но она в данном случае была обоснована общественными интересами. При этом обязательность не означала в случае Чехии принудительности. Родители могли отказаться от вакцинирования. Недопуск их детей в детские сады был не наказанием за отказ, а превентивной мерой по защите других детей от опасности заражения.

– О вакцинах против каких болезней шла речь?

– Речь шла лишь о некоторых заразных болезнях (дифтерия, коклюш, столбняк, полиомиелит, гепатит B, корь, краснуха), которые хорошо изучены в течение долгого времени. В отношении вакцинации от этих болезней существует широкий консенсус специалистов, сами вакцины применяются давно, и побочные эффекты их применения тоже хорошо известны и врачам и общественности.

Хотя все те выводы ЕСПЧ о необходимости общественной солидарности применимы и к случаю коронавируса, столь же широкого консенсуса среди специалистов в отношении вакцинации нет. Коронавирус до сих пор не изучен в достаточной степени, о его действии до сих пор идут споры. Нет единого мнения и о предлагаемых для его предотвращения вакцинах, созданных по разным принципам и имеющим разные степени эффективности.

Например, применяемая у нас китайская вакцина Sinovac в разных странах показывает эффективность от чуть более 50% в Бразилии до более 80% в Турции. А у российских, европейских и американских вакцин она превышает 80-90%. Наблюдаются и побочные эффекты. Так, например, на днях Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США после прививок 6,8 млн американцев вакциной Johnson & Johnson порекомендовало приостановить ее применение из-за побочного эффекта (тромбофилии). Европейское агентство по лекарственным средствам также имеет претензии к этой вакцине. Ранее из-за тромбозов после применения была забракована британская вакцина AstraZeneca (ее теперь не рекомендуют прививать лицам моложе 30 лет, и то в случае, если нет других препаратов).

То есть, на сегодня знание врачей о коронавирусе и качество разработанных вакцин не на том уровне, чтобы вводить вакцинирование от коронавируса в качестве обязательного. Вместе с тем, принцип общественной солидарности в борьбе с вирусными инфекциями, выраженный в решении ЕСПЧ, может применяться (и уже применяется для ряда профессий) и в случае с коронавирусом.

Хотя, в принципе, вопрос о вакцинации детей от коронавируса пока, насколько я знаю, не ставится. Даже клинические испытания вакцин на детях пока что только планируются…

– Но что, если вакцинация все же приведет к осложнениям? Ведь граждане, в интересах общества подвергшие себя риску побочного эффекта, должны быть защищены.

– Этот вопрос не прошел и мимо внимания ЕСПЧ в указанном деле. Уже многократно примененные и изученные вакцины в Чехии иногда приводили к тяжелому, иногда пожизненному расстройству здоровья вакцинированных. Механизмом защиты человека в этом случае, по мнению ЕСПЧ, является проверка в каждом отдельном случае возможных противопоказаний и контроль за безопасностью применяемых вакцин. Предполагается, что в этом случае возможность побочных эффектов будет сведена к минимуму (в той же Чехии, на 100.000 детей, вакцинированных ежегодно от десятка болезней, приходится 5-6 таких случаев).

Другое дело, что у нас в больницах не всегда внимательно проверяют состояние здоровья, аллергические реакции на препараты и пр. Не так давно нескольких врачей арестовали за то, что они брали с коронавирусных пациентов по 3-5 тыс. манатов. Разумеется, возможность заработать за счет формально бесплатного лечения таких пациентов может привести к тому, что к другим будут относиться с меньшим вниманием, а кого-то и вовсе могут прогнать досрочно, чтобы освободить койку для зажиточного пациента. Но ведь их же посадили. Значит, и на них нашлась управа?

Согласно статье 57 закона «Об охране здоровья населения», «при нанесении вреда здоровью граждан, виновные лица обязаны возместить ущерб, в объеме и порядке, установленном законодательством. Возмещение нанесенного ущерба не освобождает медицинских и фармацевтических работников от дисциплинарной, административной или уголовной ответственности, предусмотренной законодательством». Предусмотрено несение ответственности медицинскими и фармацевтическими работниками при невыполнении своих должностных обязанностей на должном уровне (ст.59). Действия государственных органов и должностных лиц, ограничивающие права и свободы граждан в области охраны здоровья, могут быть обжалованы в вышестоящих органах или в суде (ст.60).

Естественно, что, если по вине врачей здоровью человека будет нанесен значительный ущерб, пострадавший может потребовать выплату справедливой компенсации и/или даже возбуждения уголовного дела.

В частности, статья 314 Уголовного Кодекса (УК), предусматривает, что «халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам физических … лиц», наказывается штрафом в размере от 1500 до 3000 манатов, либо общественными работами на срок от 240 до 460 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 6 месяцев. Если же халатность по неосторожности повлекла смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия, то она наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 5 лет либо лишением свободы до 5 лет. Если речь идет о смерти двух и более лиц, то халатность наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет.

Неоказание медицинской помощи больному без уважительных причин медицинским работником, обязанным ее оказывать (ст. 142 УК), тоже уголовно наказуемо. В зависимости от последствий, виновного ждет наказание от штрафа в 1,5 тыс. манатов до лишения свободы на срок до 3 лет, причем с лишением права после освобождения заниматься медицинской практикой на срок 2-3 года.

Есть в УК и статьи за злоупотребление должностными полномочиями (ст.308), взяточничество (ст.311), вымогательство денег (ст.182 УК). И сейчас, после обновления кадров в Генеральной Прокуратуре, к таким заявлениям стали относиться более внимательно. Даже министры и главы исполнительной власти сейчас уже не являются неприкасаемыми, а уж врачи — тем более…

Гражданский иск о нанесении ущерба здоровью в результате халатности врачей может быть предъявлен как во время уголовного судопроизводства, так и отдельно, в порядке гражданского судопроизводства.

Соответствующая статья 1112 Гражданского Кодекса (ГК) предусматривает, что «вред, причиненный здоровью лица при его лечении в медицинском учреждении (в результате хирургической операции, неправильного диагноза и т.п.), возмещается на общих основаниях». Кроме того, согласно ст. 384.0.3 ГК, «исковая давность не распространяется на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью физического лица. Однако требования, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска». Кстати, по делам, связанным с причинением ущерба здоровью, судебные пошлины не взимаются.

— Многие родители детей с аутизмом считают, что аутизм возник из-за вакцинации, хотя исследования это не подтверждают.

– У истцов по гражданским делам достаточно много прав, но есть и неприятная обязанность — им надо самостоятельно собирать и представлять доказательства. Но эту обязанность можно передоверить адвокату. К тому же, никто не мешает использовать в качестве доказательств заключения посторонних (не местных) специалистов, публикации в специализированных журналах и т. п.

Родители таких детей могут скооперироваться. Если при одинаковых обстоятельствах десятки детей заболели аутизмом и есть авторитетное заключение авторитетного специалиста, скажем, из Германии или Израиля о вероятности того, что это могло быть осложнением после прививок, данные об осложнениях от применения именно этой прививки в других странах мира, то от такого иска будет намного сложнее отмахнуться.

А решение ЕСПЧ по делу Ваврички и других, кстати, не должно их расхолаживать. Ведь Евросуд описал рамки, в пределах которых вакцинирование детей может считаться соответствующим Европейской Конвенции по правам человека. И если, например, врачи проигнорировали перед вакцинированием какую-то аллергическую реакцию ребенка, общее состояние его здоровья, правила хранения вакцины, не реагировали на необычную реакцию детского организма на прививку и т. п., то вполне уместно даже использовать дело Ваврички в качестве прецедента при подаче иска в азербайджанский суд.