Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Нобелевскую премию по химии получили американский биохимик Дженнифер Дудна и французский микробиолог Эммануэль Шарпентье за создание метода генетического редактирования CRISPR. Имена лауреатов были объявлены на церемонии Нобелевского комитета в Стокгольме.

CRISPR-Cas9 — это «молекулярные ножницы», позволяющие вырезать из ДНК одни фрагменты и вставлять другие.

В 2019 году премии удостоились создатели литий-ионных батарей американский физик Джон Гуденаф, британский химик Стэнли Уиттингем и японский химик Акира Есино.

Накануне огласили лауреатов Нобелевской премии по физике.