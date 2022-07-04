Управление государственного заповедника города Шуша объявило открытый тендер по строительству остальных 15 зданий жилого комплекса из 23 зданий.

Как сообщили в Управлении заповедника, для участия в тендере приглашаются компании, имеющие соответствующую лицензию и опыт в строительной сфере, а также материально-техническую базу.

15 зданий будут 3-5 этажными, обеспечены автостоянками и соответствовать Генплану города.

Компании до 9 августа 2022 года могут отправить в Управление заповедника юридические документы, а до 18 августа 2022 года – предложение и документы по обеспечению предложения.

Напомним, 23 июня общественности был объявлен победитель тендера по строительству 8 зданий жилого массива, строящегося в городе Шуша.