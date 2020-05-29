«Обвал спотовых цен на газ в Европе не затронет Азербайджан» — эксперт

Цены на природный газ в Европе с поставкой в короткие сроки могут опуститься до минусовых значений, пишет агентство Reuters, ссылаясь на газовых трейдеров. Если предложение на рынке останется высоким по мере заполнения хранилищ, мы, возможно, увидим отрицательные цены в какой-то момент, полагают аналитики этого рынка.

Reuters проводит параллель с фьючерсами на американскую нефть WTI, которые в прошлом месяце впервые в истории торговались ниже нуля. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали.

В беседе с # глава Центра нефтяных исследований Caspian Barrel Ильхам Шабан назвал беспочвенными опасения о падении на этом фоне цены азербайджанского газа. «На нашей стране наблюдающиеся процессы никак не скажутся, пусть даже цены упадут до самых крайних минусовых значений — уверен Шабан. – Азербайджан поставляет свой газ по трубопроводу, мы не реализуем газ на спотовом рынке по краткосрочным контрактам на поставку, и опасений падения цены нашего газа нет».

Стоит учесть, что указанные котировки лишь частично отражают ценовую карту европейского газового рынка, так как он не исчерпывается сектором краткосрочных поставок. Не стоит забывать, что большая часть голубого топлива торгуется в Европе по долгосрочным контрактам. Впрочем, Еврокомиссия проделала большую работу, заставив крупных поставщиков уйти от нефтяной привязки в них. За последние 10 лет биржевая привязка стала доминировать в долгосрочных контрактах. Особенно в этом преуспела Норвегия, взяв под козырек и переориентировавшись на спот.

Тем временем обвал на спотовом рынке беспокоит соседнюю Россию, поскольку 57% экспортного портфеля «Газпрома» реализуется по долгосрочным контрактам с прямой привязкой к ценам на европейских торговых площадках. Нулевые или отрицательные цены будут означать, что продавцы газа в Европе будут вынуждены отдавать газ бесплатно или даже доплачивать, чтобы его забрали. Спотовая цена газа на европейском рынке — $34-$53 за тысячу кубов. При этом рентабельная для Газпрома цена — около $100.

Ситуация на рынке газа остается непростой. Вслед за снижением в Европе цены на природный газ по краткосрочным контрактам на поставку и на фоне роста конкуренции, компания вынуждена делать скидки клиентам по долгосрочным контрактам. В то же время упомянутые процессы оказывают косвенное, пока еще незначительное влияние на азербайджанский экспорт. Недавно «Газпром» понизил цену на газ для Грузии на 15%, взамен компания получила более выгодные условия. Теперь все 100% объема газа в страну будут поставляться по условию take-or-pay. Учитывая невысокие объемы поставок, порядка 200 млн кубометров в год, новость едва ли окажет влияние на монопольные позиции SOCAR в соседней стране.

На сегодня доставка азербайджанского газа в Грузию и Турцию ведется посредством Южно-Кавказского трубопровода (SCP) протяженностью 487 километров и Трансанатолийского газопровода (TANAP) – 1816 километров. После завершения строительства и сдачи в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) – 878 километров на территории Греции, Албании и Италии, а также соединительного трубопровода в Греции и Болгарии, азербайджанский газ со второй половины 2020 года будет поставляться также в Грецию, Албанию, Италию и Болгарию.

Отметим, что по Южному газовому коридору (ЮГК), который включает в себя трубопроводы SCP, TANAP и ТАР, поначалу предусматривается экспортировать 16 миллиардов кубометров газа ежегодно, в том числе шесть миллиардов кубометров в Турцию, и десять — в европейские страны. Однако сейчас уже изучается возможность двукратного наращивания экспорта азербайджанского газа в страны Южной и Юго-Восточной Европы (то есть до 20 миллиардов кубометров), при этом проведенные исследования указывают, что спрос на «голубое топливо» из Азербайджана превышает и эти объемы.