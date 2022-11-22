Председатель Государственного комитета по работе с диаспорой Фуад Мурадов встретился с председателем Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России Бахтияром Гасановым и заместителем председателя Гашимом Алиевым.

Об этом # сообщили в Госкомитете по работе с диаспорой.

Ф.Мурадов высоко оценил проделанную в Москве работу по объединению наших соотечественников, проявление активности в продвижении азербайджанских реалий и культуры, а также дал рекомендации по дальнейшему расширению деятельности диаспорской организации.

Встреча завершилась обменом мнениями касательно дальнейших планов организации.

Бахтияр Гасанов занимает должность председателем региональной общественной организации “Национально-культурная автономия азербайджанцев Москвы” с июля этого года.