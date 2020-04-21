МГ ОБСЕ приняла заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от РФ, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) с середины марта регулярно проводят дистанционные консультации, в частности, 21 апреля провели совместную видеоконференцию. В этих консультациях также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

Как передает АПА, об этом говорится в заявлении пресс-службы ОБСЕ по итогам видеоконференции.

В заявлении отмечается, что в ходе консультаций участники обсудили последствия глобального кризиса здравоохранения для региона и последние события на местах. Они также рассмотрели дальнейшие шаги в процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с их совместным заявлением, опубликованным в Женеве 30 января 2020 года.

«Было признано, что из-за чрезвычайной ситуации, возникшей в результате пандемии коронавируса, отложено осуществление ранее согласованных гуманитарных мер. Были также отложены встречи министров тет-а-тет и визиты сопредседателей в регион, ранее согласованные в Женеве. Тем не менее, необходимая работа по подготовке этих мероприятий продолжается.

Сопредседатели подчеркнули важность строгого соблюдения режима прекращения огня и воздержания от провокационных действий в сложившейся обстановке, а также призвали стороны принять меры по дальнейшему снижению напряженности. Они также выразили признательность за продолжение работы личного представителя действующего председателя ОБСЕ в нынешних обстоятельствах и подчеркнули необходимость скорейшего возобновления мониторингов.

Учитывая серьезные проблемы, с которыми в настоящее время сталкивается все население без учета политических границ и которые служат суровым напоминанием о ценности каждой человеческой жизни, министры иностранных дел и сопредседатели выразили надежду на то, что решимость, проявленная в борьбе с глобальной пандемией, придаст творческий и конструктивный импульс мирному процессу. Сопредседатели обратили внимание на призыв генсека ООН от 23 марта принять глобальные меры по прекращению огня в период нынешнего кризиса в области здравоохранения, а также на заявление сопредседателей от 19 марта.

Министры иностранных дел и сопредседатели договорились поддерживать тесный контакт и как можно скорее продолжить переговоры лично», — говорится в заявлении.