«Мы верим, что вы восстановите историческую справедливость»

От имени Группы приватизационных чеков в социальной сети, в которую входят сотни тысяч граждан, адресовано открытое обращение президенту Ильхаму Алиеву. # представляет текст данного обращения:

Господин президент!

От имени семей, не продавших приватизационные чеки, мы просим Вас восстановить историческую справедливость, осчастливить народ, создав условия, которые позволят нам получить долю наследственного имущества, обещанную народу общенациональным лидером Гейдаром Алиевым до 100-летнего юбилея вашего отца.

Никакой указ не может нарушать Конституцию и законы, подписанные общенациональным лидером Гейдаром Алиевым!

Господин президент!

Знаете ли вы, что процесс приватизации, имеющий исторические, политические, правовые, социальные, экономические и моральные основы, уже 12 лет осуществляется ПРОТИВ Конституции и законов. При этом Конституция и законы, аяты «Корана», принцип справедливости, политика исторической справедливости вашего отца и государства, международное право и права человека, обещание в получение доли имущества, данное общенациональным лидером перед народом во время своего исторического выступления в Президентском дворце в 1995 году, и доверие народа к государству были подорваны.

Чиновники скрывают от вас ПРАВОВЫЕ ОШИБКИ, выявленные в ходе научно-практических исследований, проведенными многочисленными учеными-правоведами по приватизационным чекам в 2021-2022 годах.

Эти юридические ошибки и факты могут быть использованы в дальнейшем как коррупционные преступления и повлечь за собой ответственность. Статья 384.0.5 Гражданского кодекса фиксирует требования собственника о признании недействительным акта государственного или муниципального органа либо их должностных лиц, нарушившего права собственника по владению, пользованию и распоряжению имуществом.

Господин президент!

Сотни тысяч граждан ищут ответ на вопрос: Когда вновь введут в обращение приватизационные чеки, чей оборот завершился согласно указу, но которые пока еще находятся в обращении, при условии корректировки их номинала с учетом инфляции?

С уважением, «Группа приватизационных чеков» представляющая сотни тысяч семей, которые с надеждой держат свои приватизационные чеки и верят, что историческая справедливость будет восстановлена ​​Вами до 100-летия общенационального лидера.

(Перейдите по ссылке, что получить больше информации по теме: https://www.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/)