Обнародован прогноз погоды на последний день августа

31 августа в Баку и на Абшеронском полуострове в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых местах полуострова возможны кратковременные дожди. Подует юго-восточный ветер.

На Абшероне днем прогнозируется 28-33 градуса тепла, ночью 19-23 градуса тепла. В Баку днем ожидается 31-33 градуса тепла, ночью 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление превысит норму и составит 763 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70 процентов, днем 35-40 процентов.

На пляжах Абшеронского полуострова днем будет дуть юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) — 23-24 градуса тепла.

31 августа в районах Азербайджана в основном осадков не ожидается, однако вечером в некоторых горных районах возможен гром и кратковременные дожди. Подует восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-22, днем 30-34, в горах ночью 11-16, днем 20-25 градуса тепла.