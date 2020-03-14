ОАЭ перестанут выдавать визы с 17 марта из-за коронавируса

Объединенные Арабские Эмираты прекращают выдачу любых виз, за исключением дипломатических. Временное ограничение вводится с 17 марта в связи с распространением коронавирусной инфекции в мире. Такое заявление в субботу, 14 марта, сделали в Федеральном управление по регистрации и гражданствам страны.

В ведомстве отметили «чрезвычайную опасность» от поездок людей и назвали подобные меры превентивными. Как уточняют «РИА Новости» со ссылкой на управление, ограничения не касаются людей, которые успели получить визы до этого.

Карантинные меры будут действовать до тех пор, пока в странах с большим числом зараженных новым коронавирусом не будет налажена система контроля заболевания с помощью медицинских тестов, которые делаются перед выездом людей за пределы государств.

Ранее в этот же день, по сообщению ТАСС, правительство Австрии приняло решение о прекращении выдачи виз в посольствах и консульствах по всему миру для обеспечения внутренней безопасности страны. Также правительство приняло решение о закрытии с 16 марта воздушного и железнодорожного сообщения с Швейцарией, Францией и Испанией. Об этом говорится на сайте МИД страны.

По данным ведомства на субботу, 14 марта, в Австрии зафиксировано 602 подтвержденных случая заражения коронавирусом. Согласно информации Всемирной организации здравоохранения, в мире подтверждено более 142 тыс. случаев заболевания, скончались 5388 человек (iz.ru)